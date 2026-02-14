 

Названы самые религиозно-разнообразные и религиозно-однородные страны

По данным американского Исследовательского центра Пью, самой религиозно-разнообразной страной в мире является Сингапур, где 31% буддистов, 19% христиан, 16% мусульман, 5% индуистов и 20% населения не относят себя ни к какой религии. Другие религиозно-разнообразные страны - Суринам, Тайвань, Южная Корея, Маврикий, Гвинея-Биссау, Того, Бенин, Австралия и, наконец, Франция, которая попала в этот список потому, что в ней почти одинаково христиан (46%) и людей, которые не относят себя ни к какой религии (43%), а также 9% мусульман.
Большинство религиозно-однородных стран - это страны исламские: в Йемене и Афганистане 99,9% мусульман, затем следуют Сомали, Иран, Марокко, Западная Сахара, Ирак, Тунис. Однако сюда попали и две христианские страны: Молдавия и Восточный Тимор, где 99,5% христиан.

