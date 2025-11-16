Президент Таджикистана заявил, что из-за климата урожайность некоторых с/х культур в стране упала вдвое

Изменения климата стали причиной снижения в Таджикистане в 2025 году произрастания некоторых видов аграрной продукции до 50%, сказал глава государства Эмомали Рахмон.

"Изменение климата, таяние ледников и продолжительные пыльные бури оказывают прямое влияние на продовольственную безопасность нашей страны. Маловодье и сильные пыльные бури, которые наблюдаются в последние годы, приводят к серьезному снижению производительности аграрного сектора. В Таджикистане, к примеру, в текущем году урожайность ряда сельхозпродуктов снизилась до 50%".

Ранее в Агентстве по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана сообщали, что за последние почти 100 лет в республике более чем в 10 раз увеличилось количество дней в году, когда наблюдается пыльная мгла.

