Госдума приняла закон о парниковых газах

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчётности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (внесён правительством в феврале).

Предполагалось, что отсутствие законодательного урегулирования выбросов парниковых газов "сужает перспективы вхождения РФ в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах".

Закон предусматривает введение обязательной углеродной отчётности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти. Под регулирование сперва попадут крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тысячам тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться им нужно будет с 1 января 2023 года. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые вырабатывают 50 тысяч тонн углекислого газа в год и более, подпадут под регулирование с 1 января 2024 года, а отчёты о выбросах парниковых газов должны будут предоставлять с 1 января 2025 года.

Документ вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов" и предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполнять климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения, например, посадка и выращивание леса.

