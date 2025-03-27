По данным опроса в 36 странах, каждый пятый порывает связь с религией, в которой воспитан

По данным опроса американского Исследовательского центра Пью (были опрошены почти 80 000 человек в 36 странах мира), в среднем каждый пятый взрослый порвал связь с религией, в которой был воспитан.

Эта статистика не характерна для таких стран, как Индия, Индонезия, Израиль, Тайланд: 97-99% людей в этих странах сохраняют религиозную принадлежность, в какой были воспитаны, в Бангладеш и Тунисе почти вовсе нет таких, кто бы сменил религиозные предпочтения.

Однако в таких странах, как Южная Корея, Испания, Канада, Швеция, Нидерланды, Британия, число людей, более не относящих себя к той религии, в какой были воспитаны, превышает 35% (подразумеваются не только те, кто перешёл в другую религию, но и те, кто стал атеистом или агностиком); в Австралии, Франции, Германии, Японии их 34%, в Сингапуре - 30%.

Таким образом, чаще всего отказываются от своей религиозной традиции христиане и буддисты. Например, в Германии число граждан, которые были воспитаны христианами, но ныне себя христианами не считают, почти в двадцать раз больше, чем число тех, кто был воспитан в иной традиции, но стал христианином. В Италии людей, покинувших христианство, в 28 раз больше, чем принявших его, во Франции - почти в 16 раз. В то же время в Сингапуре люди втрое чаще становятся христианами, чем выходят из христианства.

В то же время ислам, иудаизм и индуизм почти не теряют сторонников, хотя и мало их приобретают. В большинстве стран мусульманами являются те, кто были воспитаны как мусульмане. Всё же в Турции с исламом порвали 3% тех, кто были воспитаны как мусульмане. В США процесс идёт в обе стороны: 23% из числа тех, кто был воспитан мусульманином в этой стране, больше не осознаёт себя мусульманином, однако 20% тех, кто не воспитывался как мусульманин в США, приняли ислам.















