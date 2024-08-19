 

Большинство мигрантов в мире - христиане. Путин подписал указ об РВП для тех, кто не разделяет "неолиберальные установки"

По оценке американского Исследовательского центра Пью, сегодня более 280 млн человек в мире (3,6% мирового населения) являются мигрантами, то есть живут не в той стране, где родились. Миграция христиан росла все последние десятилетия, в то время как у мусульман она значительно ускорилась с 2005 года. Единственная религиозная группа, где миграция всё время стабильна, -- это евреи. Каждый пятый еврей живёт не в той стране, где родился, и это гораздо больше, чем у любой другой религиозной группы.
По данным на 2020 год, христиане составляли 47% всей мировой миграции. В первую очередь, это миграция из Мексики, во вторую - из России. Также много много мигрантов-христиан дают Филиппины, Украина, Польша, Венесуэла, Румыния, Индия, Британия, Казахстан. Россия в то же время находится и на третьем месте в списке стран, принимающих мигрантов-христиан (после США и Германии). К 2020 году из России уехало 7,8 миллионов христиан и приехало 7,2 миллионов христиан.
Мусульмане к 2020 году составляли 29% мировой миграции. В основном они уезжали из Сирии, Индии, Афганистана, Пакистана, Бангладеш, Индонезии, Палестины, а стремились в Саудовскую Аравию и ОАЭ, Турцию, Германию, США. Надо отметить, что данные Центра не учитывают миграцию мусульман из стран Средней Азии и Азербайджана в Россию.
 
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы и лица без гражданства, которые, как пишет Лента, "не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки", смогут получить разрешение на временное проживание в России без учёта квоты и подтверждения владения русским языком и знания законов России.
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