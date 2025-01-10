 

Искусственный интеллект подделал шахматные файлы и "выиграл" в шахматы

Модель o1-preview от компании OpenAI обманула шахматный движок Stockfish, переписав текстовые файлы с данными о позиции, и таким образом "победила" в шахматах. При этом у ИИ-модели даже не было задания "победить любой ценой" (как иногда формулируют в рамках эксперимента). 
Исследователи из Apollo Research подчеркнули, что поведение «o1-preview» отражает серьёзные проблемы, связанные с безопасностью искусственного интеллекта. Кроме того, существует вероятность, что по мере усложнения ИИ-систем станет всё сложнее определить, соблюдают ли они установленные правила безопасности или просто делают вид, что соблюдают. 
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APN.ru