По опросу ФАДН, мигранты стали чаще соглашаться соблюдать светское законодательство РФ, но несогласных миллионы

Руководитель российского Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов высказался против прибытия в Россию малообразованных инокультурных мигрантов "особенно с какими-то радикальными взглядами" и посчитал, что этому будет препятствовать "цифровой профиль мигранта":
"На рынке труда мы далеко не на первом месте. Впереди нас Арабские Эмираты, Китай, Малайзия, Южная Корея недавно вышла на рынок труда Средней Азии. И к нам приезжают люди из, скажем так, инокультурной среды со слабым уровнем образования либо полным его отсутствием. В идеале вообще эти люди не должны попадать в страну, особенно с какими-то радикальными взглядами, с криминальным прошлым. Должны работать фильтры на границе. Но, к сожалению, сейчас в России пока нет цифрового профиля мигранта, нужно его ввести".
Предполагается, что человек, решивший приехать на работу в Россию, еще в стране исхода начнёт заполнять этот профиль, и это, по мнению Баринова, поможет заранее понять, кто хочет приехать в страну. Кроме того, он полагает, что в профиле должны быть полезные "для первичной адаптации мигранта" материалы.
В то же время, считает Баринов, мигранты теперь всё-таки чуть больше готовы жить по светскому законодательству РФ, в то время как в 2022 году "цифры были просто ужасающими":
"В прошлом и позапрошлом году мы делали исследование о протестном потенциале эмигрантов. В 2022 году цифры были просто ужасающие - 43,5% не хотели жить по законам РФ, а хотели жить по законам шариата. В прошлом году эти цифры снизились до 35%, но в абсолютных цифрах это миллионы людей
, которые не хотят соблюдать законодательство нашей страны".
"К сожалению, даже в школьных учебниках, говоря о нашей совместной истории, им представляют Россию как колонизатора. Хотя мы понимаем, что мы никогда не были колониальной державой. Потому что и в царский период, и период СССР центр, как правило, даже иногда с достаточно большими самоограничениями, направлял ресурсы на окраины. Большая работа проводилась в культурной и образовательной сфере, создавалась инфраструктура".