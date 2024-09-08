По опросу ФАДН, мигранты стали чаще соглашаться соблюдать светское законодательство РФ, но несогласных миллионы

Руководитель российского Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов высказался против прибытия в Россию малообразованных инокультурных мигрантов "особенно с какими-то радикальными взглядами" и посчитал, что этому будет препятствовать "цифровой профиль мигранта":

"На рынке труда мы далеко не на первом месте. Впереди нас Арабские Эмираты, Китай, Малайзия, Южная Корея недавно вышла на рынок труда Средней Азии. И к нам приезжают люди из, скажем так, инокультурной среды со слабым уровнем образования либо полным его отсутствием. В идеале вообще эти люди не должны попадать в страну, особенно с какими-то радикальными взглядами, с криминальным прошлым. Должны работать фильтры на границе. Но, к сожалению, сейчас в России пока нет цифрового профиля мигранта, нужно его ввести".

Предполагается, что человек, решивший приехать на работу в Россию, еще в стране исхода начнёт заполнять этот профиль, и это, по мнению Баринова, поможет заранее понять, кто хочет приехать в страну. Кроме того, он полагает, что в профиле должны быть полезные "для первичной адаптации мигранта" материалы.