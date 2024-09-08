 

По опросу ФАДН, мигранты стали чаще соглашаться соблюдать светское законодательство РФ, но несогласных миллионы

Руководитель российского Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов высказался против прибытия в Россию малообразованных инокультурных мигрантов "особенно с какими-то радикальными взглядами" и посчитал, что этому будет препятствовать "цифровой профиль мигранта":

"На рынке труда мы далеко не на первом месте. Впереди нас Арабские Эмираты, Китай, Малайзия, Южная Корея недавно вышла на рынок труда Средней Азии. И к нам приезжают люди из, скажем так, инокультурной среды со слабым уровнем образования либо полным его отсутствием. В идеале вообще эти люди не должны попадать в страну, особенно с какими-то радикальными взглядами, с криминальным прошлым. Должны работать фильтры на границе. Но, к сожалению, сейчас в России пока нет цифрового профиля мигранта, нужно его ввести".

Предполагается, что человек, решивший приехать на работу в Россию, еще в стране исхода начнёт заполнять этот профиль, и это, по мнению Баринова, поможет заранее понять, кто хочет приехать в страну. Кроме того, он полагает, что в профиле должны быть полезные "для первичной адаптации мигранта" материалы. 


В то же время, считает Баринов, мигранты теперь всё-таки чуть больше готовы жить по светскому законодательству РФ, в то время как в 2022 году "цифры были просто ужасающими":
"В прошлом и позапрошлом году мы делали исследование о протестном потенциале эмигрантов. В 2022 году цифры были просто ужасающие - 43,5% не хотели жить по законам РФ, а хотели жить по законам шариата. В прошлом году эти цифры снизились до 35%, но в абсолютных цифрах это миллионы людей, которые не хотят соблюдать законодательство нашей страны".
Также, согласно результатам исследования ФАДН, многие мигранты испытывают чувство собственного превосходства над гражданами России. По словам Баринова, они считают россиян "ленивыми и пьяницами", и это им иногда позволяет вести себя некорректным образом. 

"К сожалению, даже в школьных учебниках, говоря о нашей совместной истории, им представляют Россию как колонизатора. Хотя мы понимаем, что мы никогда не были колониальной державой. Потому что и в царский период, и период СССР центр, как правило, даже иногда с достаточно большими самоограничениями, направлял ресурсы на окраины. Большая работа проводилась в культурной и образовательной сфере, создавалась инфраструктура".


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