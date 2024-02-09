В Самаре обнаружили 80 новых россиян, не нашедших военкомат; ФАДН высказалось о детях мигрантов, которые не социализируются

Они увидели у магазина супружескую пару и их знакомого. Они напали на мужа женщины, стали наносить ему удары по различным частям тела, в том числе молотком. Его жена и их знакомый попытались защитить своего друга, в этот момент один из бандитов достал нож и стал наносить удары людям. Супружескую пару доставили в больницу, их знакомый от полученных ранений скончался на месте.

"Вообще с детьми иностранных граждан нужно организовывать системную работу. Потому что, к сожалению, значительная их часть никак не социализируется. Они не ходят в детские сады, многие не ходят в школу. А те, кто приходят, как правило, не владеют русским языком, не понимают традиции, обычаи, культуру нашей страны. И это вызывает, с одной стороны, ответную негативную реакцию у принимающего сообщества - детей, которые учатся с ними в одном классе. С другой стороны, это снижает уровень образования. И здесь, конечно же, нужна большая системная работа для выявления этих детей, для их социализации. Это прерогатива Министерства просвещения РФ, которое должно принимать управленческое решение по определению уровня знания русского языка".