В Самаре обнаружили 80 новых россиян, не нашедших военкомат; ФАДН высказалось о детях мигрантов, которые не социализируются

Как сообщает
телеграм-канал "Многонационал", в Самаре, с применением дронов, прошли рейды по местам скопления иностранного контингента. "В результате было задержано 232 специалиста, некоторые прятались в овощах. В ходе проверки выяснилось, что 80 новых россиян не смогли найти дорогу в военкомат без посторонней помощи".
СК России по Красноярскому краю завершил расследование
уголовного дела в отношении четырёх граждан Азербайджана, обвиняемых в убийстве одного мужчины и покушении на убийство двух других.
Они увидели у магазина супружескую пару и их знакомого. Они напали на мужа женщины, стали наносить ему удары по различным частям тела, в том числе молотком. Его жена и их знакомый попытались защитить своего друга, в этот момент один из бандитов достал нож и стал наносить удары людям. Супружескую пару доставили в больницу, их знакомый от полученных ранений скончался на месте.
Башкирский мусульманский активист Расул Ахияретдинов записал обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом «прикрыть срамные места» статуи "Родина-Мать" в Волгограде (он имел в виду грудь). После поднявшегося возмущения
Ахияретдинов извинился за "несвоевременность" своей инициативы.
Дети иностранных граждан, поступающие без знания русского языка в школы, создают напряженную ситуацию в классах, что приводит к конфликтам на межличностной и межнациональной почве, сказал
руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в кулуарах Всесибирского форума национального единства, который проходит в Кемерове.
"Вообще с детьми иностранных граждан нужно организовывать системную работу. Потому что, к сожалению, значительная их часть никак не социализируется. Они не ходят в детские сады, многие не ходят в школу. А те, кто приходят, как правило, не владеют русским языком, не понимают традиции, обычаи, культуру нашей страны. И это вызывает, с одной стороны, ответную негативную реакцию у принимающего сообщества - детей, которые учатся с ними в одном классе. С другой стороны, это снижает уровень образования. И здесь, конечно же, нужна большая системная работа для выявления этих детей, для их социализации. Это прерогатива Министерства просвещения РФ, которое должно принимать управленческое решение по определению уровня знания русского языка".