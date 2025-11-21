 

В ФАДН сообщили, что дружба народов стала той национальной идеей, которая обеспечила победу в Великой Отечественной

Единство и дружба многонационального народа РФ в условиях специальной военной операции стали ключевым фактором обеспечения безопасности и устойчивости страны, как это было и в период Великой Отечественной войны, такое мнение выразил руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Игорь Баринов.

"Дружба народов стала той национальной идеей, которая обеспечила победу советского народа в Великой Отечественной войне. Так же и в настоящее время, в условиях СВО, единство многонационального российского народа имеет ключевое значение для безопасности и устойчивости нашего государства".

 

Некоторые из ставших жертвами гитлеровского режима политических заключенных торговали своими судебными показаниями, что очищало репутацию нацистов, рассказал старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин в связи с 80-й годовщиной начала Нюрнбергского процесса.

"Многие рядовые члены НСДАП и даже некоторые функционеры среднего звена проходили процедуру денацификации через комиссии (Spruchkammer), где получали классификацию "попутчик" (Mitläufer) и отделывались небольшим штрафом, избегая уголовной ответственности за конкретные преступления. Здесь я должен упомянуть о феномене, который немцы тогда метко называли "торговцами нравственностью". Среди них были некоторые бывшие узники концлагерей, политзаключенные из числа коммунистов или социал-демократов".

По словам Асташкина, "торговцы нравственностью" за большие деньги продавали свои оправдательные показания касательно преступлений того или иного нациста.


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Научный сотрудник ИРИ РАН разбирает учебник истории Узбекистана за 5-й класс
» Почти у 90% россиян есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне
» В России создают Федеральное агентство по делам национальностей
» Ветераны Великой ОВ в Прибалтике будут получать пожизненные выплаты
» Круглый стол «Великая Отечественная война, 1941 — 1945 гг.: значение для русского народа в прошлом и настоящем»
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Игрушки с искусственным интеллектом начали болтать на похабные темы и были сняты с продаж

  • 17:20
  • 275

Каждый второй опрошенный россиянин мечтает жить в Москве, граждан вдохновляет её неповторимая атмосфера

  • 15:38
  • 298

В ФАДН сообщили, что дружба народов стала той национальной идеей, которая обеспечила победу в Великой Отечественной

  • 15:15
  • 299

В Москве и Твери нападения мигрантов на женщин, в Костроме задержан предполагаемый убийца женщины и ребёнка

  • 14:33
  • 325

В Генштабе заявили о том, что ВС РФ взяли под контроль Купянск

  • 22:29
  • 464

ЕС выступил против "мирного плана" США; Германия выразила готовность поддерживать Украину, несмотря на коррупцию

  • 18:26
  • 568
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram