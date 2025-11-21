Единство и дружба многонационального народа РФ в условиях специальной военной операции стали ключевым фактором обеспечения безопасности и устойчивости страны, как это было и в период Великой Отечественной войны, такое мнение выразил руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Игорь Баринов.
Некоторые из ставших жертвами гитлеровского режима политических заключенных торговали своими судебными показаниями, что очищало репутацию нацистов, рассказал старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин в связи с 80-й годовщиной начала Нюрнбергского процесса.
По словам Асташкина, "торговцы нравственностью" за большие деньги продавали свои оправдательные показания касательно преступлений того или иного нациста.