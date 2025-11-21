Единство и дружба многонационального народа РФ в условиях специальной военной операции стали ключевым фактором обеспечения безопасности и устойчивости страны, как это было и в период Великой Отечественной войны, такое мнение выразил руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Игорь Баринов.

"Дружба народов стала той национальной идеей, которая обеспечила победу советского народа в Великой Отечественной войне. Так же и в настоящее время, в условиях СВО, единство многонационального российского народа имеет ключевое значение для безопасности и устойчивости нашего государства".

Некоторые из ставших жертвами гитлеровского режима политических заключенных торговали своими судебными показаниями, что очищало репутацию нацистов, рассказал старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин в связи с 80-й годовщиной начала Нюрнбергского процесса.

"Многие рядовые члены НСДАП и даже некоторые функционеры среднего звена проходили процедуру денацификации через комиссии (Spruchkammer), где получали классификацию "попутчик" (Mitläufer) и отделывались небольшим штрафом, избегая уголовной ответственности за конкретные преступления. Здесь я должен упомянуть о феномене, который немцы тогда метко называли "торговцами нравственностью". Среди них были некоторые бывшие узники концлагерей, политзаключенные из числа коммунистов или социал-демократов".

По словам Асташкина, "торговцы нравственностью" за большие деньги продавали свои оправдательные показания касательно преступлений того или иного нациста.



