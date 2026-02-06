 

Почти треть населения РФ имеет незакрытые кредиты, глава "Справедливой России" призвал обложить банки налогом на сверхприбыль

 

К концу 2025 года число россиян как минимум с одним незакрытым кредитом на руках достигло 46,9 миллиона человек, общий уровень просроченной задолженности (30-90 дней) составил 292,85 миллиарда рублей. В целом суммарный объем портфеля розничного банковского кредитования к концу 2025 года достиг 37,37 триллиона рублей, и около 50 процентов всей задолженности населения по кредитам приходилось на граждан с тремя и более займами (по данным на середину года). Число жалоб на кредитные организации в 2025 году достигло 235,2 тысячи, что на 14,7% больше показателя 2024 года.

 

Российское государство могло бы изыскать дополнительные средства на поддержку пенсионеров, здравоохранения, образования и реального сектора экономики, если бы ввело налог на сверхприбыль банков, считает председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Он обратил внимание, что в прошлом году российские банки заработали 3,5 триллиона рублей, или всего на восемь процентов меньше по сравнению с рекордным итогом 2024 года. Поэтому, как полагает Миронов, сейчас самое время ввести налог на сверхприбыль этих организаций, а налог на прибыль поднять с 25 до 30 процентов. 

Парламентарий обвинил банковский сектор в том, что тот устанавливает высокие кредитные ставки, а все риски закладывает в ожидаемую маржу. Как следствие, банки всегда в плюсе, а «общество платит им дань», что бы ни происходило. Между тем реальный сектор экономики продолжает сокращаться, бюджет испытывает дефицит, а предприятиям не хватает оборотных средств.


 

Почти треть населения РФ имеет незакрытые кредиты, глава "Справедливой России" призвал обложить банки налогом на сверхприбыль

