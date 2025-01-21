Сенат США единогласно одобрил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря. За проголосовали 99 сенаторов, включая самого Рубио. Одно место вакантно после отставки нового вице-президента Вэнса.

Конечно, можно сказать, что результат Рубио получен благодаря его многолетнему членству в Сенате. Это опытный карьерный республиканский политик из Флориды.

Однако в первый срок Трампа визг стоял бы до небес.

Многоопытный нефтяник Рекс Тиллерсон в 2017 году получил в Сенате 56 голосов (против – 43). При этом он был гендиректором концерна «ExxonMobil» и абсолютно системным человеком.

Сменивший его в 2018 году директор ЦРУ Майкл Помпео получил 57 голосов сенаторов (против – 42). При этом Помпео был системным республиканцем и карьерным политиком (бывший член палаты представителей Конгресса США). «Партия чаепития», в которой он начинал, к тому времени никого не пугала.

Единогласное голосование за Рубио может быть предвестником полемики по другим кандидатурам. Демократы хотят показать, что готовы лояльно сотрудничать с новым президентом, но наверняка будут бороться против других его ставленников (министр обороны, директор ФБР). Но в ходе первого срока Трампа демократы пытались сорвать любые его решения, чтобы он не предлагал и кого бы он не выдвигал.

Результаты голосования за Рубио показывают, что отношение к Трампу в элитах резко изменилось. Трамп превратился в политического тяжеловеса. Вопрос, почему это произошло, остается.

Трамп подписал указ, запускающий процесс официального переименования Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Текст документа опубликован на сайте Белого дома.

Все думают, что Трамп переименовал Мексиканский залив в Американский залив. «Скандал, скандал», – защебетали девочки. А на деле Трамп переименовал в «Американский залив» район континентального шельфа США.

В указе Трампа сказано:

«As such, within 30 days of the date of this order, the Secretary of the Interior shall, consistent with 43 U.S.C. 364 through 364f, take all appropriate actions to rename as the "Gulf of America” the U.S. Continental Shelf area bounded on the northeast, north, and northwest by the States of Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama and Florida and extending to the seaward boundary with Mexico and Cuba in the area formerly named as the Gulf of Mexico.»

«В течение 30 дней с даты настоящего указа Министр внутренних дел должен… принять все необходимые меры для переименования в «Залив Америки» района континентального шельфа США, ограниченного на северо-востоке, севере и северо-западе штатами Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида и простирающегося до морской границы с Мексикой и Кубой в районе, ранее называвшемся Мексиканский залив».

То есть никаких проблем и никакого международного скандала. Трамп переименовал кусок территории США, на что как президент имеет право.