Министерство финансов США заявило о том, что создало предпосылки для начала массовых протестов в Иране в начале нынешнего года. Глава американского Минфина Скотт Бессент сказал, что жёсткая санкционная политика привела к нехватке долларов в Иране, руководству Центробанка этой страны пришлось в спешном порядке печатать деньги, что в конечном счете разогнало инфляцию, и поэтому (по словам Бессента), «мы увидели иранский народ на улицах». Ещё одним следствием санкционной политики США стало обесценивание риала. В конце декабря 2025 года курс нацвалюты Ирана упал до 1,42 миллиона за доллар. Из-за американских санкций валютные доходы страны от продажи нефти значительно снизились, а зарубежные валютные резервы оказались недоступны. Всё это привело к экономическому кризису и массовым протестам в крупных городах.

В то же время в самих США госдолг превысил $38,6 трлн; по словам предпринимателя Илона Маска (самого богатого человека в мире), американский госдолг "копится как сумасшедший", и проблему могут решить только роботы и искусственный интеллект. "Мы, как страна, с вероятностью в 1000% процентов станем банкротами и потерпим неудачу без ИИ и роботов. Ничего больше не решит проблему государственного долга", - заявил Маск.