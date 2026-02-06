 

Минфин США рассказал, как спровоцировал протесты в Иране; госдолг США превысил $38,6 трлн

 

Министерство финансов США заявило о том, что создало предпосылки для начала массовых протестов в Иране в начале нынешнего года. Глава американского Минфина Скотт Бессент сказал, что жёсткая санкционная политика привела к нехватке долларов в Иране, руководству Центробанка этой страны пришлось в спешном порядке печатать деньги, что в конечном счете разогнало инфляцию, и поэтому (по словам Бессента), «мы увидели иранский народ на улицах». Ещё одним следствием санкционной политики США стало обесценивание риала. В конце декабря 2025 года курс нацвалюты Ирана упал до 1,42 миллиона за доллар. Из-за американских санкций валютные доходы страны от продажи нефти значительно снизились, а зарубежные валютные резервы оказались недоступны. Всё это привело к экономическому кризису и массовым протестам в крупных городах.

 

В то же время в самих США госдолг превысил $38,6 трлн; по словам предпринимателя Илона Маска (самого богатого человека в мире), американский госдолг "копится как сумасшедший", и проблему могут решить только роботы и искусственный интеллект. "Мы, как страна, с вероятностью в 1000% процентов станем банкротами и потерпим неудачу без ИИ и роботов. Ничего больше не решит проблему государственного долга",  - заявил Маск. 

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Ключевые факты о госдолге США
» Госдолг США за год вырос на $4 трлн и превысил $34 трлн
» РФ вдвое нарастила вложения в госдолг США, Центробанк отказывается это комментировать
» Госдолг США впервые перешагнул отметку в $20 трлн
» Европа страдает от укрепления евро
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Москве и Курске арестованы госслужащие за причинение миллиардных убытков

  • 17:35
  • 0

Глава МИД РФ прокомментировал попытку убийства российского генерала и её влияние на ход переговоров

  • 15:27
  • 271

В золотодобывающей столице России 1300 человек неделю живут без отопления в тридцатиградусный мороз

  • 14:56
  • 309

Почти треть населения РФ имеет незакрытые кредиты, глава "Справедливой России" призвал обложить банки налогом на сверхприбыль

  • 14:25
  • 335

Минфин США рассказал, как спровоцировал протесты в Иране; госдолг США превысил $38,6 трлн

  • 13:49
  • 293

Раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской большие повреждения энергетических объектов

  • 12:51
  • 325
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram