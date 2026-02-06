Раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской большие повреждения энергетических объектов

После обстрела Белгорода и области из американской РСЗО "Хаймарс" зафиксирован большой объём повреждений
энергетической инфраструктуры. Удару подверглись объекты в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах. В Белгороде после ночного обстрела и отключений электроснабжения начались сбои в работе лифтов в многоквартирных домах, с 7:00 до 9:00 утра зафиксировано 113 случаев застревания в лифтах, в городе частично не работают светофоры. В Графовке Шебекинского округа при отражении атаки беспилотника ранен боец "Орлана".
70-летняя и 36-летняя женщины ранены
в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Алёшках (Херсонская область).
В Брянской области ВСУ нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и реактивных БПЛА
самолетного типа, несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены
. В Белой Берёзке ранен
мирный житель, повреждены жилой дом и автомобиль.
ВСУ усилили удары
по объектам электроэнергетики Запорожской области. В Каменке-Днепровской ранены
мужчина 1976 года рождения и женщина 1987 года рождения.
В Орловской области повреждены
частные дома и газопровод.