Раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской большие повреждения энергетических объектов

В Белгороде после ночного обстрела и отключений электроснабжения начались сбои в работе лифтов в многоквартирных домах, с

7:00 до 9:00 утра зафиксировано 113 случаев застревания в лифтах, в городе частично не работают светофоры. В Графовке Шебекинского округа при отражении атаки беспилотника ранен боец "Орлана".