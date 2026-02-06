 

Раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской большие повреждения энергетических объектов

После обстрела Белгорода и области из американской РСЗО "Хаймарс" зафиксирован большой объём повреждений энергетической инфраструктуры. Удару подверглись объекты в Белгородском, Ракитянском, Борисовском, Грайворонском, Яковлевском округах. В Белгороде после ночного обстрела и отключений электроснабжения начались сбои в работе лифтов в многоквартирных домах, с 7:00 до 9:00 утра зафиксировано 113 случаев застревания в лифтах, в городе частично не работают светофоры. В Графовке Шебекинского округа при отражении атаки беспилотника ранен боец "Орлана".
70-летняя и 36-летняя женщины ранены в результате сброса боеприпаса с беспилотника в Алёшках (Херсонская область).
В Брянской области ВСУ нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и реактивных БПЛА
самолетного типа, несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. В Белой Берёзке ранен мирный житель, повреждены жилой дом и автомобиль.
ВСУ усилили удары по объектам электроэнергетики Запорожской области. В Каменке-Днепровской ранены мужчина 1976 года рождения и женщина 1987 года рождения.
В Орловской области повреждены частные дома и газопровод.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях, нарушено энергоснабжение всех водозаборов Белгорода
» ВСУ атакуют российские регионы, в Белгородской области раненые
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Запорожской, Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР, погибшие в Брянской и Курской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Это не просто история

Это не просто история

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Москве и Курске арестованы госслужащие за причинение миллиардных убытков

  • 17:35
  • 0

Глава МИД РФ прокомментировал попытку убийства российского генерала и её влияние на ход переговоров

  • 15:27
  • 271

В золотодобывающей столице России 1300 человек неделю живут без отопления в тридцатиградусный мороз

  • 14:56
  • 309

Почти треть населения РФ имеет незакрытые кредиты, глава "Справедливой России" призвал обложить банки налогом на сверхприбыль

  • 14:25
  • 335

Минфин США рассказал, как спровоцировал протесты в Иране; госдолг США превысил $38,6 трлн

  • 13:49
  • 293

Раненые в Брянской, Херсонской, Запорожской областях, в Белгородской большие повреждения энергетических объектов

  • 12:51
  • 325
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram