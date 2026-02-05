Комитет семей воинов Отечества попросил ЦБ упростить разблокировку заблокированных карт бойцов СВО

Согласно обращению, из-за заморозки переводов (при подозрении на мошеннические действия) семьи бойцов СВО оказываются без доступа к денежным средствам. Комитет просит Банк России ввести оперативный алгоритм разблокировки счетов и адаптировать эту процедуру для военнослужащих, находящихся на передовой -

"принимать для целей восстановления доступа нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, удостоверенную командиром (начальником) воинской части в пунктах дислокации, где отсутствуют нотариальные конторы".