Комитет семей воинов Отечества попросил ЦБ упростить разблокировку заблокированных карт бойцов СВО
Комитет семей воинов Отечества направил обращение
в ЦБ РФ с просьбой ввести упрощённый способ разблокировки карт и счетов для участников СВО и их семей. Согласно обращению, из-за заморозки переводов (при подозрении на мошеннические действия) семьи бойцов СВО оказываются без доступа к денежным средствам. Комитет просит Банк России ввести оперативный алгоритм разблокировки счетов и адаптировать эту процедуру для военнослужащих, находящихся на передовой - "принимать для целей восстановления доступа нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, удостоверенную командиром (начальником) воинской части в пунктах дислокации, где отсутствуют нотариальные конторы".
В ЦБ заявили, что регулятор получил обращение комитета и рассмотрит его.
