 

Комитет семей воинов Отечества попросил ЦБ упростить разблокировку заблокированных карт бойцов СВО

 
Комитет семей воинов Отечества направил обращение в ЦБ РФ с просьбой ввести упрощённый способ разблокировки карт и счетов для участников СВО и их семей. Согласно обращению, из-за заморозки переводов (при подозрении на мошеннические действия) семьи бойцов СВО оказываются без доступа к денежным средствам. Комитет просит Банк России ввести оперативный алгоритм разблокировки счетов и адаптировать эту процедуру для военнослужащих, находящихся на передовой - "принимать для целей восстановления доступа нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, удостоверенную командиром (начальником) воинской части в пунктах дислокации, где отсутствуют нотариальные конторы". 
В ЦБ заявили, что регулятор получил обращение комитета и рассмотрит его.
 
По данным исследования Superjob, каждый третий россиянин сейчас готов согласиться на работу с зарплатой "в конверте", которая выплачивается руководством компании без отражения в официальных документах и без уплаты налогов. Мужчины оказались в большей степени расположены к неофициальному трудоустройству в сравнении с женщинами — 40 против 27 процентов.

Опрос проводился с 27 января по 2 февраля 2026 года. 

