ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях, ДНР

Мирный житель погиб
в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на автомобиль в белгородском Грайвороне, ещё один человек ранен. Сообщается о ракетной атаке
на Белгород, город обстрелян из американской РСЗО "Хаймарс"
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Два мирных жителя ранены
в результате украинского обстрела Горловки, ДНР. Затем ещё один мирный житель ранен
в результате сброса боеприпаса с беспилотника, повреждена котельная.
Ранен
мирный житель 1954 г.р. в Малой Лепетихе Херсонской области, повреждены
пять частных домов и сгорели два автомобиля в Любимовке, около трёх тысяч человек без света
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В Кременной уничтожен
автомобиль "Луганской телефонной компании".
Житель Курской области остался один с девятью детьми после смерти жены, которая подорвалась в автомобиле. Выплат от государства он не получил
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