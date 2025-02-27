 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях, ДНР

Мирный житель погиб в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на автомобиль в белгородском Грайвороне, ещё один человек ранен. Сообщается о ракетной атаке на Белгород, город обстрелян из американской РСЗО "Хаймарс".
Два мирных жителя ранены в результате украинского обстрела Горловки, ДНР. Затем ещё один мирный житель ранен в результате сброса боеприпаса с беспилотника, повреждена котельная.
Ранен мирный житель 1954 г.р. в Малой Лепетихе Херсонской области, повреждены пять частных домов и сгорели два автомобиля в Любимовке, около трёх тысяч человек без света.
В Кременной уничтожен автомобиль "Луганской телефонной компании".
Житель Курской области остался один с девятью детьми после смерти жены, которая подорвалась в автомобиле. Выплат от государства он не получил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской, Запорожской областях, ЛНР
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Херсонской области, раненые в Курской и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший в Донецке, раненые в ДНР, Херсонской, Белгородской, Курской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Пушкин. Лютый трэш

Пушкин. Лютый трэш

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

«Семнадцать мгновений». Второй сезон

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги - II

Русская диета и её враги

Русская диета и её враги

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Новый Мюнхен и вызовы русского общества

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Москва лидирует в 30 рейтингах": победитель вне конкурса

В Москве и Красноярске прошли рейды, выявившие десятки новых россиян, не вставших на воинский учёт

  • 16:09
  • 169

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской и Херсонской областях, ДНР

  • 15:37
  • 206

РФ не собирается регулировать ИИ. Министр энергетики США заявил о намерении победить в ИИ-гонке

  • 20:16
  • 295
Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Среди акул. Шанс для государства-корпорации

Мигрант из Средней Азии готовил серию терактов; в Петербурге водитель автобуса, в котором погибли 7 человек, получил 6 лет

  • 16:26
  • 348
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru