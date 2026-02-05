 

Российская металлургическая отрасль переходит в режим "выживания" и "латания дыр"

 

 

Риски для финансовой стабильности металлургических компаний в начале 2026 года продолжают расти, у некоторых предприятий ситуация уже близка к критической, говорится в обзоре Центра стратегических разработок. По оценке экспертов, отрасль перешла в режим выживания, относительно нормальной ситуация остаётся только у трёх крупнейших компаний — это "Северсталь", НЛМК, ММК. В то же время "Мечелу" из-за падения спроса пришлось в феврале остановить один из заводов. Главными причинами проблем называют падение спроса и цен на большинство видов продукции черной металлургии. Рентабельность металлургических предприятий в среднем упала в полтора раза, до 9,6 процента, что меньше процентной ставки по кредитам. Металлурги перешли к модели «латания дыр» — использованию займов на короткий срок для поддержания оборотных средств, а не для инвестиций. С учётом ставок такое поддержание обходится им дорого и съедает значительную часть прибыли.

 

При этом бенефициары "Северстали" (Алексей Мордашов) и НЛМК (Владимир Лисин) оказались в первой пятёрке миллиардеров, больше всех увеличивших своё состояние в начале 2026 года. Всего за январь 2026 года богатейшие российские миллиардеры увеличили состояние на сумму, близкую к увеличению за весь 2025 год.
 
Крупнейший в РФ застройщик «Самолёт» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. Взамен акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия правительства в управлении «с правом обратного выкупа». Гендиректор "Самолёта" Анна Акиньшина сказала, что в последний год структура столкнулась с рядом негативных факторов, в том числе изменениями в программе льготной ипотеки. «Самолёт» является лидером по текущему объёму строительства жилой недвижимости в РФ. Чистая прибыль группы в первой половине 2025 года составила 1,8 миллиарда рублей.
В декабре прошлого года крупнейший работодатель России — "Российские железные дороги" — попросил у государства срочной помощи в размере 200 миллиардов рублей для покрытия кассового разрыва в операционной деятельности. Однако поддержки компания не получила, так как в правительстве посчитали, что если помочь в этом случае, то далее последует волна аналогичных обращений от других крупных компаний.
В сентябре прошлого года 170 миллиардов рублей от Минфина получила Объединённая двигателестроительная корпорация. 
 
 
 

