Российская металлургическая отрасль переходит в режим "выживания" и "латания дыр"

Риски для финансовой стабильности металлургических компаний в начале 2026 года продолжают расти, у некоторых предприятий ситуация уже близка к критической, говорится в обзоре Центра стратегических разработок. По оценке экспертов , отрасль перешла в режим выживания, относительно нормальной ситуация остаётся только у трёх крупнейших компаний — это "Северсталь", НЛМК, ММК. В то же время "Мечелу" из-за падения спроса пришлось в феврале остановить один из заводов. Главными причинами проблем называют падение спроса и цен на большинство видов продукции черной металлургии. Рентабельность металлургических предприятий в среднем упала в полтора раза, до 9,6 процента, что меньше процентной ставки по кредитам. Металлурги перешли к модели «латания дыр» — использованию займов на короткий срок для поддержания оборотных средств, а не для инвестиций. С учётом ставок такое поддержание обходится им дорого и съедает значительную часть прибыли.

К

рупнейший в РФ застройщик «Самолёт» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину

с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. Взамен акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия правительства в управлении «с правом обратного выкупа».

Гендиректор "Самолёта" Анна Акиньшина сказала, что в последний год структура столкнулась с рядом негативных факторов, в том числе изменениями в программе льготной ипотеки.

«Самолёт» является лидером по текущему объёму строительства жилой недвижимости в РФ. Чистая прибыль группы в первой половине 2025 года составила 1,8 миллиарда рублей.