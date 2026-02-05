Российская металлургическая отрасль переходит в режим "выживания" и "латания дыр"

Риски для финансовой стабильности металлургических компаний в начале 2026 года продолжают расти, у некоторых предприятий ситуация уже близка к критической, говорится в обзоре Центра стратегических разработок. По оценке экспертов, отрасль перешла в режим выживания, относительно нормальной ситуация остаётся только у трёх крупнейших компаний — это "Северсталь", НЛМК, ММК. В то же время "Мечелу" из-за падения спроса пришлось в феврале остановить один из заводов. Главными причинами проблем называют падение спроса и цен на большинство видов продукции черной металлургии. Рентабельность металлургических предприятий в среднем упала в полтора раза, до 9,6 процента, что меньше процентной ставки по кредитам. Металлурги перешли к модели «латания дыр» — использованию займов на короткий срок для поддержания оборотных средств, а не для инвестиций. С учётом ставок такое поддержание обходится им дорого и съедает значительную часть прибыли.
При этом бенефициары "Северстали" (Алексей Мордашов) и НЛМК (Владимир Лисин) оказались в первой пятёрке миллиардеров, больше всех увеличивших своё состояние в начале 2026 года. Всего за январь 2026 года богатейшие российские миллиардеры увеличили состояние на сумму, близкую к увеличению за весь 2025 год.