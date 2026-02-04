 

Открыт способ идентификации людей путём пассивного изучения сигналов Wi-Fi

Учёные из Карлсруэского технологического института (KIT) открыли способ идентификации людей путём пассивного изучения сигналов в радиосетях. Метод не требует наличия устройства Wi-Fi у объекта наблюдения и не зависит от специализированного оборудования. Он использует обычные устройства Wi-Fi, уже обменивающиеся данными друг с другом поблизости. Это вызывает серьёзные опасения по поводу конфиденциальности. Сети Wi-Fi сегодня можно найти в большинстве домов, офисов, ресторанов и общественных мест, они невидимы и не вызывают подозрений.

Радиоволны в пространстве взаимодействуют с объектами, создавая характерные «узоры», которые можно зафиксировать и проанализировать. Эти узоры сравнимы с изображениями, создаваемыми камерами, но формируются с помощью радиосигналов, а не света. «Эта технология превращает каждый роутер в потенциальное средство слежки , — предупреждает исследователь Джулиан Тодт. — Если вы регулярно проходите мимо кафе, работающего в сети Wi-Fi, вас могут идентифицировать там, и вы можете быть опознаны позже, например, государственными органами или компаниями».

«Наблюдая за распространением радиоволн, мы можем создать изображение окружающей среды и присутствующих людей, — говорит профессор KIT Торстен Струфе. — Это работает аналогично обычной камере, разница лишь в том, что в нашем случае для распознавания используются радиоволны вместо световых волн. Таким образом, не имеет значения, носите ли вы с собой устройство Wi-Fi или нет». По его словам, выключение собственного устройства не обеспечивает защиты, «достаточно, чтобы другие устройства Wi-Fi в вашем окружении были активны».

В отличие от атак, основанных на датчиках LIDAR или более ранних методах на основе Wi-Fi, использующих информацию о состоянии канала (CSI), то есть измерения того, как радиосигналы изменяются при отражении от стен, мебели или людей, подход KIT не требует специального оборудования. Метод использует обычную сетевую связь между подключёнными устройствами и маршрутизатором. Эти устройства регулярно отправляют сигналы обратной связи внутри сети, которые передаются без шифрования и могут быть легко перехвачены в зоне действия.

Собирая эти данные, можно создавать изображения людей с разных ракурсов, что позволяет в дальнейшем их идентифицировать. После машинного обучения процесс идентификации занимает всего несколько секунд. В исследовании с участием 197 человек команда смогла определить личность людей с точностью почти 100 % – независимо от ракурса или походки.

«Технология мощная, но в то же время сопряжена с рисками для наших основных прав, особенно для конфиденциальности», – подчеркнул Струфе. 

