Глава МИД РФ сообщил, что Путин был удивлён, когда после Анкориджа США ввели жёсткие санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил , что президент РФ Владимир Путин был удивлён, что Вашингтон ввел санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" после переговоров в Анкоридже, Москва ждала чего-то другого:

"Санкции - они все остаются. Более того, впервые были введены новые санкции, очень жёсткие - против наших крупнейших нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть". Случилось это через пару-тройку недель после встречи в Анкоридже. Президент [РФ Владимир Путин] удивился (...) Мы расстались в Анкоридже на том, что Россия поддержала предложение США об урегулировании украинского кризиса. После этого мы ждали, что США подтвердят, - поскольку вы согласны с нашим предложением, давайте что-то объявлять, конференцию созывать, подписывать что-нибудь, [созывать] Совет мира. Но произошло вдруг - санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Также Лавров отметил, что после "событий" в Венесуэле [вероятно, имеется в виду похищение американцами президента Мадуро и его жены] "наши компании откровенно вытесняются" из этой страны.

В то же время спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев видит безусловный прогресс в переговорном процессе по Украине. Такой вывод он делает из того, что "разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу". Также, по его словам, "совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению" и "встречи идут позитивно".

Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что «никто из наших собеседников не полагается на переговоры с Россией при посредничестве США и не рассчитывает на завершение или приостановление войны в этом или следующем году».

Военные США и Британии провели учения с применением боевых танков в Эстонии, примерно в ста километрах от границы с Россией.



