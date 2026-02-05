Также Лавров отметил, что после "событий" в Венесуэле [вероятно, имеется в виду похищение американцами президента Мадуро и его жены] "наши компании откровенно вытесняются" из этой страны.
В то же время спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев видит безусловный прогресс в переговорном процессе по Украине. Такой вывод он делает из того, что "разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу". Также, по его словам, "совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению" и "встречи идут позитивно".
Украинская правда» со ссылкой на свои источники пишет, что «никто из наших собеседников не полагается на переговоры с Россией при посредничестве США и не рассчитывает на завершение или приостановление войны в этом или следующем году».
Военные США и Британии провели учения с применением боевых танков в Эстонии, примерно в ста километрах от границы с Россией.