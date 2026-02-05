 

В России увеличились и экономия на продуктах, и заказы еды из ресторанов и кафе

 

Центробанк в докладе "Региональная экономика" признал переход россиян к экономии во всех регионах страны. Однако заметнее всего «более рациональное и экономичное потребление» и «более внимательное отношение покупателей к тратам» в проблемных регионах, например в Кемеровской области. В Центральной России, как указал один из крупных региональных ретейлеров, доля акционных и промотоваров в покупках превысила 50 процентов. В Сибирском федеральном округе продуктовые сети также отмечают, что покупатели начали активнее приобретать товары по акции и всё чаще игнорируют дорогие и необязательные позиции. В Приморском крае рост оборота ведущего производителя мясной продукции оказался связан с увеличением продаж его самых дешевых позиций в магазинах-дискаунтерах. По стране в целом потребители стараются продлить срок службы транспортных средств и откладывают покупку новых, что отражается на повышении спроса на услуги по ремонту. 

По итогам 2025 года совокупный долг российских регионов взлетел на 11 процентов, до 3,48 триллиона рублей. 

 

В то же время, по данным платёжного сервиса ЮKassa и сервиса бронирования "Суточно.ру", количество онлайн-заказов еды из ресторанов и кафе с 1 декабря 2025 года по 20 января 2026 года выросло на 33% год к году. Оборот заведений увеличился на 43%, а средний чек подрос на 7%, достигнув 1 265 рублей. Оплата внутри приложений цифровых сервисов выросла год к году более чем в два раза, как и их оборот, при этом средний чек снизился на 9% (до 529 рублей). Россияне активно продлевали подписки на музыку, книги и фильмы - число таких оплат выросло на 29%, а оборот сегмента увеличился на 45%. Спрос на товары для рукоделия и шитья увеличился на 23%, число оплат в танцевальных школах и студиях подскочило на 64%. Россияне также устремились в цирки и парки развлечений: количество транзакций здесь выросло на 43%, при этом средний чек на развлечения стал выше на четверть и составил 2401 рубль.

 

