В РСПП уверены, что изъятие «сверхприбылей» сделает невозможным исполнение майского указа Путина

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии «сверхприбылей» у металлургических и химических компаний.

«Предлагаемая инициатива приведет к невозможности исполнения майского указа президента РФ в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров»,— говорится в заявлении союза.

Члены комитета РСПП по налоговой политике отметили, что предложения господина Белоусова чреваты кризисом кредитоспособности и платежеспособности компаний, сокращением налоговой базы и снижением темпов роста ВВП.

«Изъятие финансовых средств у наиболее эффективных компаний системообразующих отраслей экономики отнимает любые стимулы к повышению эффективности и производительности предприятий»,— заявляет РСПП.

Андрей Белоусов предложил изымать «сверхприбыли» металлургических и химических компаний именно для исполнения новых майских указов президента. Владимир Путин одобрил проработку этой инициативы, окончательного решения еще нет. РСПП сразу раскритиковал эту идею. Минпромторг, Минэкономики, Минприроды тоже против изъятия «сверхприбылей».

24 августа у Андрея Белоусова состоится встреча с главами компаний из его списка.

АПН внимательно следит за развитием событий.