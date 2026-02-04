Москва заняла первое место в более чем тридцати рейтингах российских городов и регионов

Как сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, Москва возглавила более тридцати национальных рейтингов и исследований городов и регионов России по итогам 2025 года.
Также Москва лидирует в рейтинге по рынку труда, оценивающем в том числе уровень занятости населения, условия труда и ёмкость рынка труда, и сохраняет минимальный уровень безработицы в стране. Минфин РФ отнёс столицу к категории регионов с высоким уровнем качества управления государственными финансами.
В 2025 году Москва в седьмой раз подряд заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, а также стала лидером по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития РФ. Столица получила наивысшие оценки инвестиционной привлекательности от ведущих рейтинговых агентств, включая Национальное рейтинговое агентство и "Эксперт РА". В ряде рейтингов ОЭЗ "Технополис Москва" признан самой инвестиционно привлекательной (среди ОЭЗ технико-внедренческого типа) особой экономической зоной России. Кроме того, Москва продолжает удерживать статус центра научно-технологического и инновационного развития страны.
В конце декабря 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что "по итогам 2025 года объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года". В то же время ВРП Москвы с 2010 года вырос на 41%. По словам мэра, в настоящее время столица занимает второе место среди крупнейших мегаполисов мира по размеру экономики.