 

Москва заняла первое место в более чем тридцати рейтингах российских городов и регионов

Как сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева, Москва возглавила более тридцати национальных рейтингов и исследований городов и регионов России по итогам 2025 года.

"Одним из главных приоритетов правительства Москвы является повышение качества жизни горожан. Российская столица уверенно сохраняет позиции лидера страны по этому показателю, что подтверждается первыми местами в национальном рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив <…>. Успехи Москвы в этом направлении также отражены в рейтингах качества городской среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, <…> и индексе качества жизни Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в которых столица тоже занимает лидерские позиции".

Также Москва лидирует в рейтинге по рынку труда, оценивающем в том числе уровень занятости населения, условия труда и ёмкость рынка труда, и сохраняет минимальный уровень безработицы в стране. Минфин РФ отнёс столицу к категории регионов с высоким уровнем качества управления государственными финансами.

В 2025 году Москва в седьмой раз подряд заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, а также стала лидером по уровню развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития РФ. Столица получила наивысшие оценки инвестиционной привлекательности от ведущих рейтинговых агентств, включая Национальное рейтинговое агентство и "Эксперт РА". В ряде рейтингов ОЭЗ "Технополис Москва" признан самой инвестиционно привлекательной (среди ОЭЗ технико-внедренческого типа) особой экономической зоной России. Кроме того, Москва продолжает удерживать статус центра научно-технологического и инновационного развития страны.

В конце декабря 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что "по итогам 2025 года объем инвестиций всех источников финансирования, скорее всего, превысит огромную сумму в 9 трлн рублей. Это в четыре раза больше показателей 2010 года". В то же время ВРП Москвы с 2010 года вырос на 41%. По словам мэра, в настоящее время столица занимает второе место среди крупнейших мегаполисов мира по размеру экономики. 

