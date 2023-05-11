 

63% россиян знают, что "умные" устройства собирают информацию о владельцах

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 63% россиян осведомлены о том, что так называемые "умные" устройства (роботы-пылесосы, колонки, смарт-ТВ) могут собирать информацию о своих владельцах. Однако только 25% знают об этом хорошо, а 38% "что-то слышали", 36% вообще ничего об этом не знают.
При этом 21% опрошенных не видят никакой проблемы в том, что "умные устройства" ведут широкий сбор информации о своих владельцах, а 34% затрудняются в ответе на этот вопрос.



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APN.ru