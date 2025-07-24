 

За людьми научились следить посредством Wi-Fi

 

Итальянские ученые заявили, что с помощью Wi-Fi-сигнала можно наблюдать и отслеживать людей в помещении. Специалисты разработали и описали способ создания биометрического идентификатора человека. Метод базируется на то, что человеческое тело искажает сигналы Wi-Fi и препятствует их распространению. С помощью нейросети эти искажения можно фиксировать и интерпретировать, таким образом следя за людьми. Эта методика обладает несколькими преимуществами по сравнению с обычными камерами наблюдения. Так, слежка через Wi-Fi работает даже при отсутствии освещения. Кроме того, Wi-Fi-сигналы хорошо проходят сквозь стены и полностью незаметны.

«Основная идея исследования заключается в том, что по мере распространения сигнала Wi-Fi в среде его форма меняется в зависимости от наличия и физических характеристик объектов и людей на пути», — подчеркнули авторы. По их словам, на основе этих данных можно сделать уникальный биометрический слепок человека.

«Суть в том, что по мере распространения сигнала Wi-Fi в пространстве форма его волны меняется в зависимости от наличия и физических характеристик объектов и людей на его пути. Эти изменения, фиксируемые в виде информации о состоянии канала (Channel State Information — CSI), содержат обширные биометрические данные», — говорится в исследовании. В контексте устройств с поддержкой Wi-Fi термин CSI обозначает набор данных об амплитуде и фазе электромагнитных волн. При взаимодействии с телом человека сигнал искажается — искажения носят характер, уникальный для конкретного человека. 
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