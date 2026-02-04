Следственный комитет Армении назвал имена подозреваемых в убийстве уехавшей из РФ чеченки

Следственный комитет Армении раскрыл личности подозреваемых по делу об убийстве двадцатитрёхлетней чеченки Айшат Баймурадовой.

Следствие установило, что в расправе над девушкой подозреваются две россиянки — Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсарова. Отмечается, что они действовали по указанию неустановленного лица.

О пропаже девушки заявили 15 октября 2025 года, а 20 октября её тело было найдено на съёмной квартире в Армении. Предположительно, Айшат Баймурадова уехала за границу, стремясь скрыться от домашнего насилия. Возможно, она не уехала в Россию потому, что из Москвы и Петербурга чеченских девушек выдают обратно родственникам.

Последний раз Баймурадову видели живой, когда она планировала встретиться с подругой, с которой познакомилась в соцсети незадолго до случившегося. Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что в смерти Айшат Баймурадовой могут быть виноваты правозащитники и что «кризисные центры со статусом иноагента» могли выкрасть девушку и спрятать её от родных.

В дагестанском селе Тарумовка мулла убил свою вторую жену и закопал её тело на свалке. Знакомые говорят, что в семье были частые конфликты из-за беспочвенных подозрений мужа. Мулла постоянно избивал супругу, обвиняя её в изменах. У женщины остались пятеро детей, самый младший — младенец, родившийся от муллы.

Чуть ранее в Дагестане Ражидин Яралиев убил многодетную мать, с которой они заключили никях (религиозный брак), расчленил и сжег её останки.