 

Экономист предложил не учитывать в России право интеллектуальной собственности недружественных государств

 

РФ стоило бы перенять у КНДР отношение к западной интеллектуальной собственности, это придаст уверенности, считает экономист Василий Колташов. 

«Нам нужно иметь такую же твёрдую уверенность в том, что мы имеем право на это, не оглядываться на патенты, оформленные в недружественных странах, а с северокорейской невозмутимостью брать и копировать всё, что нам нужно, в плане военных технологий и технических решений, и ставить на массовое производство. Если хотите, можно выдать российский патент на это».

Колташов предложил руководствоваться принципом: если какое-либо государство недружественное, значит, «вся его интеллектуальная собственность в России посыпалась».

В конце января нынешнего года в Минэкономразвития РФ предложили закрепить на постоянной основе механизм параллельного импорта. «В России временно действует международный режим исчерпания прав, при котором любой импортер может ввозить оригинальные товары. Эти правила распространяются на ограниченный перечень важных товаров. Минэкономразвития предлагает в постсанкционный период рассмотреть возможность перевести эту временную меру в постоянную», — пояснили в ведомстве.

Однако в начале января министр промышленности и торговли Антон Алиханов говорил, что в 2026 году объём параллельного импорта продолжит снижаться. 

 


