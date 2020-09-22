 

На Генеральной Ассамблее ООН Путин говорил об ограничении вооружений

Львиная доля выступления президента РФ Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН была посвящена необходимости ограничения вооружений в разных видах:
 
-- размещению оружия в космосе:
 
"Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов";
-- запрету химического, биологического и токсинного оружия;
-- продлению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). 
 
Срок Договора между Россией и США об ограничении наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года. Путин подчеркнул:
"...с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников".
 
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