На Генеральной Ассамблее ООН Путин говорил об ограничении вооружений

Львиная доля выступления президента РФ Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН была посвящена необходимости ограничения вооружений в разных видах:

-- размещению оружия в космосе:

"Россия выступает с инициативой о заключении юридически обязывающего соглашения с участием всех ведущих космических держав, которое предусматривало бы запрет на размещение оружия в космосе, на применение силы или угрозы силы в отношении космических объектов";

-- запрету химического, биологического и токсинного оружия;

-- продлению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Срок Договора между Россией и США об ограничении наступательных вооружений истекает в феврале 2021 года. Путин подчеркнул: