 

В России растут цены на подсолнечное масло и мороженую рыбу

 

Оптовые цены в России на подсолнечное масло и подсолнечник вновь обновили рекорды: "Средние цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, укрепившись на 1,15 тыс. руб. - до 76,325 тыс. руб. за тонну (с НДС). До новых максимумов вырос и подсолнечник, цены на который прибавили 275 руб. - до 31,825 тыс. руб. за тонну (без НДС)".

 

В то же время подросла цена и на мороженую рыбу: 

"По данным Росрыболовства, в Дальневосточном регионе активный экспорт и рост спроса со стороны внутреннего рынка обеспечили укрепление цен на сельдь до 52 руб./кг (+4%), в то же время цены на другие виды мороженой рыбы сохраняли стабильность под влиянием сбалансированности спроса и предложения: треска - 120 руб./кг, минтай - 72 руб./кг, камбала - 60 руб./кг. На Северо-Западе возобновился рост цен на скумбрию (143 руб./кг, +2,1%) и сельдь атлантические (73 руб./кг, +4,3%) под влиянием роста закупок перерабатывающими предприятиями на фоне незначительных объемов предложения со стороны рыбодобывающих компаний. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились: треска - 205 руб./кг, пикша - 140 руб./кг.

 

Как сообщили в ведомстве, в центральных регионах в условиях роста отпускных цен в регионах промысла, а также увеличения сезонного спроса со стороны переработчиков и предприятий розничной торговли дорожали скумбрия (150 руб./ кг, +3,4%), мойва (123 руб./кг, +2,5%) и сельдь (73 руб./ кг, +1,4%)".

 


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