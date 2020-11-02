В России растут цены на подсолнечное масло и мороженую рыбу

Оптовые цены в России на подсолнечное масло и подсолнечник вновь обновили рекорды: "Средние цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, укрепившись на 1,15 тыс. руб. - до 76,325 тыс. руб. за тонну (с НДС). До новых максимумов вырос и подсолнечник, цены на который прибавили 275 руб. - до 31,825 тыс. руб. за тонну (без НДС)".

В то же время подросла цена и на мороженую рыбу: