 

Экспорт еды из России в 2020 году вырос на 14%

 

Россия увеличила экспорт продукции АПК за 10 месяцев 2020 года на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (до $23,067 млрд). 

По данным экспертов, поставки за рубеж зерна за отчётный период выросли на 14% (до $7,542 млрд), масложировой продукции - на 17% (до $3,73 млрд), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 17% (до $3,322 млрд). Экспорт мясной и молочной продукции за 10 месяцев вырос на 43%, до $917 млн. Одновременно экспорт рыбы и морепродуктов сократился на 4%.


Лидером среди стран-импортеров российской еды остаётся Китай, объём продаж в который за 10 месяцев вырос на 244%, до $3,2 млрд. Экспорт в страны Евросоюза за этот период вырос на 11% и составил $2,6 млрд, экспорт в Турцию увеличился на 20%, до $2,5 млрд.


Общий экспорт продукции АПК из России в 2019 году составил $25,6 млрд, а в 2020 году может превысить $27 млрд.

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Внешний долг России вырос на 95,6 млрд долл. за 2013 год
» Чистый отток частного капитала из России за 10 месяцев 2012 года составил $61 млрд
» Россия: экспорт растет
» Китай наторговал за рубежом 262,2 млрд. долларов
» Фрадков хочет уменьшить экспорт сырья
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Траст» боится не успеть с «Интеко»

«Траст» боится не успеть с «Интеко»

Украина vs. Россия. Победа за неявкой одного из участников

Украина vs. Россия. Победа за неявкой одного из участников

Белорусский протест: тренды конца октября

Белорусский протест: тренды конца октября

Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

Роман Силантьев: «Защита докторской диссертации Мухетдинова является профанацией исламской теологии в России как науки»

Роман Силантьев: «Защита докторской диссертации Мухетдинова является профанацией исламской теологии в России как науки»

Реальная история похищения Джоконды

Реальная история похищения Джоконды

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Минздрав не ставит под сомнение качество тестов, ошибающихся в каждом третьем случае

  • 20:21
  • 259

Экспорт еды из России в 2020 году вырос на 14%

  • 19:17
  • 263

Федеральная служба охраны займётся исследованием общественного мнения

  • 19:11
  • 275

Ковид головного мозга

«Траст» боится не успеть с «Интеко»

«Траст» боится не успеть с «Интеко»

Явка на выборах президента США самая высокая за 120 лет

  • 19:34
  • 561
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru