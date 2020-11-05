Экспорт еды из России в 2020 году вырос на 14%

Россия увеличила экспорт продукции АПК за 10 месяцев 2020 года на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (до $23,067 млрд).

По данным экспертов, поставки за рубеж зерна за отчётный период выросли на 14% (до $7,542 млрд), масложировой продукции - на 17% (до $3,73 млрд), продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 17% (до $3,322 млрд). Экспорт мясной и молочной продукции за 10 месяцев вырос на 43%, до $917 млн. Одновременно экспорт рыбы и морепродуктов сократился на 4%.





Лидером среди стран-импортеров российской еды остаётся Китай, объём продаж в который за 10 месяцев вырос на 244%, до $3,2 млрд. Экспорт в страны Евросоюза за этот период вырос на 11% и составил $2,6 млрд, экспорт в Турцию увеличился на 20%, до $2,5 млрд.





Общий экспорт продукции АПК из России в 2019 году составил $25,6 млрд, а в 2020 году может превысить $27 млрд.