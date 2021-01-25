 

Как в РФ меняются цены на рыбу

 

На Дальнем Востоке оптовые цены на минтай с 18 по 24 января снизились на 9,7%, до 65 рублей за кг из-за сохраняющейся неопределённости со сбытом продукции в Китай.

Сейчас на Дальнем Востоке идёт охотоморская минтаевая путина, до 10 апреля планируется добыть свыше 915 000 тонн рыбы. Обычно 70% этой продукции уходило на китайский рынок, поскольку дальневосточные мощности не рассчитаны на переработку и хранение таких объёмов. В конце декабря Китай прекратил ввозить рыбную продукцию из России под предлогом, что на упаковке обнаружился коронавирус.

Росрыболовство изыскивает дополнительные холодильные и перерабатывающие мощности в стране.

Цены на другие виды рыбы на Дальнем Востоке не изменились.


В центральных регионах России сельдь под влиянием спроса подорожала на 2,4%, до 87 рублей за 1 кг, минтай подешевел на 3,2%, до 90 рублей. 

На Северо-Западе сельдь подорожала до 85 рублей за кг, скумбрия -- на 3,4%, до 150 рублей.



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APN.ru