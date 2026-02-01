 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР и Белгородской области

В посёлке Сартана, который входит в состав городского округа Мариуполь (ДНР), из-за удара дрона ВСУ погибли женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения, ранен мальчик 2018 года рождения. В Макеевке атакой дрона ранен водитель грузовика. 
Белгород подвергся ракетному обстрелу, ранена женщина; в Головчине Грайворонского округа дрон ВСУ ударил по машине на территории коммерческого объекта, ранены двое мужчин и две женщины, мужчины в тяжёлом состоянии, затем стало известно, что один из раненых скончался. В хуторе Церковный ранен водитель грузовика, в селе Червона Дибровка ранен водитель грузовика. Также атакованы Отрадное, Маломихайловка, Красная Яруга, хутор Бондаренков, Илёк-Пеньковка, повреждены частные дома, автомобили, коммерческий объект, сельхозпредприятие.
В Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае повреждён многоквартирный дом. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской области, Севастополе, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Херсонской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Херсонской областях, Адыгее, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, Херсонской и Белгородской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Брянской, Запорожской областях, множество раненых в Горловке
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Хаос — это худшее развитие событий

Хаос — это худшее развитие событий

Национальная безопасность России в 2026 году

Национальная безопасность России в 2026 году

Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР и Белгородской области

  • 18:25
  • 489

Совет мира: Трампистское Содружество наций

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

Тревожные тенденции в сфере информационных технологий

О курсе доллара и предвзятых мнениях

Искусственный интеллект как носитель власти

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Запорожской и Белгородской областях

  • 22:03
  • 553
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram