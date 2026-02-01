ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР и Белгородской области

В посёлке Сартана, который входит в состав городского округа Мариуполь (ДНР), из-за удара дрона ВСУ погибли
женщина 1991 года рождения и мальчик 2020 года рождения, ранен мальчик 2018 года рождения. В Макеевке атакой дрона ранен
водитель грузовика.
Белгород подвергся ракетному обстрелу, ранена
женщина; в Головчине Грайворонского округа дрон ВСУ ударил по машине на территории коммерческого объекта, ранены двое мужчин и две женщины, мужчины в тяжёлом состоянии
, затем стало известно, что один из раненых скончался
. В хуторе Церковный ранен
водитель грузовика, в селе Червона Дибровка ранен
водитель грузовика. Также атакованы Отрадное, Маломихайловка, Красная Яруга, хутор Бондаренков, Илёк-Пеньковка, повреждены частные дома, автомобили, коммерческий объект, сельхозпредприятие.