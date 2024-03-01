Состояние богатейших российских дельцов с начала 2024 года выросло на 11 млрд долларов

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года, согласно индексу миллиардеров Блумберга (рассчитывается, в частности, исходя из стоимости акций компаний).

Так, сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко прибавил к состоянию $3,86 млрд, и оно составило $22,7 млрд.

Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $2,08 млрд, до $23 млрд.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин прибавил $1,49 млрд, увеличив состояние до $25,4 млрд.