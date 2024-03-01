 

Состояние богатейших российских дельцов с начала 2024 года выросло на 11 млрд долларов

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года, согласно индексу миллиардеров Блумберга (рассчитывается, в частности, исходя из стоимости акций компаний).
Так, сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко прибавил к состоянию $3,86 млрд, и оно составило $22,7 млрд.
Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $2,08 млрд, до $23 млрд.
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин прибавил $1,49 млрд, увеличив состояние до $25,4 млрд.

Убытки понёс акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко, его состояние уменьшилось на $1 млрд, до $13,2 млрд.


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