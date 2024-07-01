Российские миллиардеры стали богаче на 28,7 млрд долларов за полгода

Состояние российских миллиардеров, входящих в рейтинг пятисот богатейших людей планеты (Bloomberg Billionaires Index), за полгода увеличилось на 28,749 млрд долларов, до 354,99 млрд. Таким образом, за шесть месяцев рост стоимости активов богатейших граждан РФ составил 8,8%. Наиболее резко увеличилась капитализация активов у бывшего бенефициара компаний "Еврохим" и "СУЭК" Андрея Мельниченко — на 5,76 миллиарда долларов, до 24,6 миллиарда. Лидером среди российских богачей остается один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого выросло на 902 миллиона долларов, до 32 миллиардов долларов. Далее идет совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (рост — 3,54 миллиарда долларов, состояние — 28,2 миллиарда), замыкает тройку бенефициар НЛМК Владимир Лисин (рост — 3,24 миллиарда, состояние — 27,2 миллиарда).

Также в десятку самых состоятельных граждан РФ входят Леонид Михельсон ("Новатэк", 25,8 миллиарда долларов), Алексей Мордашов ("Северсталь", 25,6 миллиарда), Алишер Усманов ("Металлоинвест", 19,2 миллиарда), Михаил Прохоров («Онэксим», 17,6 миллиарда), Михаил Фридман ("Альфа-групп"», 13,8 миллиарда). Состояние миллиардеров рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в которых у них есть доли, или оценок активов.