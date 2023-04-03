 

С начала 2023 года российские миллиардеры стали богаче на 13 млрд долларов

 

С начала 2023 года, по данным Списка миллиардеров Блумберга, богатейшие россияне ещё увеличили свое состояние на 13 миллиардов долларов, до 276,7 миллиарда долларов.

Так, состояние одного из владельцев "Норникеля" Владимира Потанина выросло до 29 миллиардов долларов (плюс 448 миллионов).

Богатство совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона выросло до 26,3 миллиарда долларов (плюс 1,65 миллиарда).

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин разбогател до 21 миллиарда долларов (плюс 1,17 миллиарда).

Больше всех разбогател за год совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов: плюс 3,17 миллиарда долларов, до 18,5 миллиарда.

На сотни миллионов долларов прибавилось богатства у Алишера Усманова, Алексея Мордашова и Михаила Прохорова, у совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко, у основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана. 

Только за январь-февраль 2023 года состояние российских миллиардеров увеличилось на 10,4 миллиарда долларов, лидером по росту доходов тогда стал Алекперов (плюс 2,43 миллиарда).


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APN.ru