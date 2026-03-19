Со святым на брудершафт

Красота, как известно, в глазах смотрящего, а смысл - в словах толкующего. И "Муху-Цокотуху" можно прояснить, как историю безалаберной домохозяйки с заниженной социальной ответственностью и неразборчивыми связями. Да что "Муху" - мировую историю теперь перелицовывают все, кому не лень и очень хочется. И так, и эдак. А с некоторых пор долопотались до Библии и замахнулись на жития святых. Потому что очень надо и с благородной целью.

Слева от туманного Альбиона, есть такая страна - Ирландия. В ней давно уже ничего сногcшибательного не происходит. И поэтому, её на карте наверняка не сразу покажут французские евро-депутаты, которые на днях, все поголовно не смогли показать Иран вредным журналистам и тыкали, кто в Турцию, кто в Сирию, кто в Азербайджан. А когда-то в 70-х и вплоть до конца 90-х Ирландия регулярно заполняла сводки новостей своим "самым долгим европейским конфликтом".

Правда, несколько месяцев назад, Ирландия снова попала на передовицы по весьма неприглядному с точки зрения политкорректности поводу: на западе Дублина, толпа разъярённых манифестантов пошла на абордаж некоего отеля по приёму мигрантов и несколько дней ожесточённо отбивалась от полиции стеклянными бутылками, кирпичами и петардами, не желая расходиться и требуя прекратить пускать в страну так называемых "беженцев" и насильников маленьких девочек с далёких континентов. Очень тогда некрасиво получилось и чуть было не создало опасный прецедент. Потому что в соседней Англии почти одновременно случилось то же самое, по тому же поводу, в ещё больших масштабах. Без огня и петард, но с задержаниями. Всех задержанных строго наказали, приговорили, заплевали расизмом-шовинизмом-ксенофобией и вроде как угомонили. До поры.

Поэтому, само собой разумеется, что для обоснования, поддержания и подкрепления гуманистической политики политкорректности Евросоюза совершенно необходимым оказалось срочное перетолкование житий святых.

У Ирландии главный покровитель - святой Патрик, история которого богата весьма экзотичными деталями. Был почти разбойником и главарём "на районе". Имел кличку "Sucat" (воин). Чудил в дурной компании, вследствие чего был похищен и продан в рабство, в возрасте 14 или 16 лет. Прошёл огонь, воду, медные трубы и путь от хулигана до святого. Написал "Откровения" на весьма дурной латыни, потому что грамоте обучался мало, всё больше выживал, да молился, чтобы в Ирландии не иссякла вера.

Судя по недавним событиям, вера не иссякла. Нo не у всех.

Про святого Патрика вы и без меня наверняка уже слышали. А вот, имя нынешнего президента Ирландии вы вряд ли знаете (я тоже без "виклопедии" не обошлась, такая оказалась тусклая, типично евросоюзная личность).

Кэтрин Конноли. Президентствует с ноября 2025, рьяно внедряя в жизнь все основные евросоюзные методички и наработки.

Вчера в Ирландии праздновали национальный праздник, день святого Патрика и Кэтрин Коннолли обратилась к согражданам с особо проникновенной речью, вызвавшей у кого смущение, у кого возмущение, а у кого ступор и журналистские судороги (слава святому Патрику, иначе, как бы мы об этом узнали...)

В день национального праздника, президент Ирландии предстала перед согражданами одетая во всё чёрное и с траурным видом сообщила, что покровитель страны на самом деле был мигрантом, как, впрочем, и все настоящие ирландцы. Буквально и поголовно. Мигрант на мигранте сидит и прогонять других мигрантов права не имеет. Ирландия - нация мигрантов, это нужно понять, принять и усвоить на будущее. Ирландская диаспора повсюду в мире принадлежит не Ирландии, а "мировой семье" и сама история страны — это одна сплошная миграция, что и доказывает житие сё святого покровителя. Одним словом, никшните и принимайте, кого скажут и пришлют.

Bероломные журналисты отметили и подсчитали, что всего за 63 секунды своей речи, президент Ирландии нежно назвала святого Патрика... просто Патриком, целых четыре раза:

«История жизни Патрика напоминает стойкость и смелость мигрантов, их бесценный вклад, который они привнесли и продолжают привносить в те страны, где сегодня обитают, даже перед лицом трудностей и невзгод...»©

Дальше я не цитирую, текст опубликован на официальном сайте ирландского правительства, насладитесь сами.

Отмечу только, что в сложившихся всем известных обстоятельствах, речь ирландского президента оказалась палкой о двух концах и скорее скетчем, чем притчей. Во-первых, непонятно, какую именно часть истории святого Патрика она имела в виду - разборки на районе, продажу в рабство или приход к христианству, который в настоящее время в странах Евросоюза категорически не приветствуется.

Упоминание "бесценного вклада", привносимого неконтролируемой миграцией повсюду, куда её запускают и по поводу которого с растущей регулярностью происходят вышеупомянутые события в Лондоне или в Дублине тоже вызвало впечатляющую массу комментариев, жарких, как бутылки с зажигательной смесью, которыми перебрасывались с полицией осаждающие отель ирландцы, после очередного ставшего традицией изнасилования маленькой девочки.

Ну и наконец панибратское обращение с именем святого несколько покоробило не одного комментатора о вызвала откровенное возмущение самой "широкой публики".

Чтобы понять эффект от подобного зачинаниня, нужно представить себе, что президент (например) России, упоминая (например) Александра Невского, Сергия Радонежского или (например) Серафима Саровского, скажет нежно и просто - Саша, Серёжа, Сима... А потом добавит, что все они, по сути, были скитальцами, страдальцами и следовательно, мигрантами, безо всяких корней.

Как показывает практика (и, кстати, сегодня подзабытая история "самого долгого европейского конфликта"), молитвами святого Патрика вера в Ирландии всё ещё жива и (о, страшный сон Евросоюза!) всё более активна.

Если вы зайдёте на сайты любых газет, которые не побоялись обсудить со своими читателями этот интересный инцидент, вы поймёте также, что с чувством юмора у ирландцев тоже всё в порядке и без изменений. А вот чувство чуть не забытого и всё более порицаемого в Евросоюзе патриотизма явно и ощутимо растёт и прорастает.

Проблемно также с общими интерпретациями единой политики ЕC: самый частый комментарий в самых разных интерпретациях повторяет одну и ту же свербящую мысль – «Такими темпами и методами, в житии святого Патрика скоро обнаружат мусульманские корни...»©

Эти провокационные изречения рядовых ирландцев (а также, читающих о нововведении англичан, бельгийцев и французов...) я комментировать не буду. Пожалуйста, сделайте это сами, но не пытайтесь повторить в домашних условиях…

Зато, я честно подeлюсь с вами одной страшной ассоциацией, вызванной из глубин моей памяти этим незначительным, но весьма показательным инцидентом.

Такое разухабисто амикошонское обращение с именем христианского святого напомнило мне удивительную историю с одной комсoмолкой из советского города Куйбышева, которая во время дружеского сабантуя, за неимением кавалера, решила станцевать с иконой Николая Чудотворца, обратившись к нему в уменьшительно-ласкательном тоне.

Энциклопедии называют этот уникальный случай "городской легендой", а в государственных анналах все досье на эту тему (почему-то...) до сих пор засекречены.

Если вы не знали, полюбопытствуйте на тему "Зоино стояние".

А потом решайте, каждый для себя, к кому лучше с уважением, а с кем - на брудершафт.

