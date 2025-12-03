В Мособлдуме заявили, что ковидом ещё болеют, а значит, ковидозапрет на массовые мероприятия по-прежнему актуален

Ограничения на проведение массовых мероприятий, которые действуют в Московской области из-за ковида, по-прежнему актуальны, так как люди всё ещё болеют ковидом, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ответ на предложение рассмотреть вопрос о снятии ограничений. Зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин предложил председателю Общественной палаты Московской области Анатолию Торкунову выйти от палаты с инициативой об отмене действующих ковидных мер, ограничивающих проведение массовых мероприятий.

"Некоторые люди до сих пор лежат на ИВЛ после ковида, в реанимациях наших. Ковид никуда не ушёл, это просто так кажется", - сказал на это Брынцалов. Торкунов намерен дать комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области поручение изучить данный вопрос.