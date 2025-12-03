 

В Мособлдуме заявили, что ковидом ещё болеют, а значит, ковидозапрет на массовые мероприятия по-прежнему актуален

Ограничения на проведение массовых мероприятий, которые действуют в Московской области из-за ковида, по-прежнему актуальны, так как люди всё ещё болеют ковидом, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ответ на предложение рассмотреть вопрос о снятии ограничений. Зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин предложил председателю Общественной палаты Московской области Анатолию Торкунову выйти от палаты с инициативой об отмене действующих ковидных мер, ограничивающих проведение массовых мероприятий.

"Некоторые люди до сих пор лежат на ИВЛ после ковида, в реанимациях наших. Ковид никуда не ушёл, это просто так кажется", - сказал на это Брынцалов. Торкунов намерен дать комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области поручение изучить данный вопрос.

В конце 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ковидные ограничения до конца 2026 года. Как заявили городские власти, решение о прекращении публикации ковидосводок не влечёт за собой отмену ковидных ограничений в городе. 
При этом ещё весной 2025 года председатель партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов сообщал о подготовке обращения в Роспотребнадзор с просьбой отменить антиковидные меры в Петербурге, поскольку в городе проходят массовые мероприятия и ограничения могут мешать гражданской активности.
3 декабря 2025 года Валерий Фадеев, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, говорил, что запрет массовых мероприятий под предлогом ковидных ограничений кажется ему анекдотичным и что депутаты от разных партий уже неоднократно жаловались на сохраняющиеся ограничения.


Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Со святым на брудершафт

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Мособлдуме заявили, что ковидом ещё болеют, а значит, ковидозапрет на массовые мероприятия по-прежнему актуален

  • 17:03
  • 236

Атаки и жертвы в Белгородской области увеличились, люди считают опасными отключения интернета

  • 16:37
  • 258

Роскомнадзор, возможно, не справляется с блокировками в полной мере

  • 12:53
  • 493

В реестре контролируемых лиц свыше 850 тысяч иностранцев, за год принято решение о выдворении 60 тысяч

  • 11:29
  • 403

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Севастополе, ДНР, на Ставрополье

  • 10:59
  • 462

Условия, при которых энергетический кризис станет масштабным

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram