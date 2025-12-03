В Мособлдуме заявили, что ковидом ещё болеют, а значит, ковидозапрет на массовые мероприятия по-прежнему актуален

Ограничения на проведение массовых мероприятий, которые действуют в Московской области из-за ковида, по-прежнему актуальны, так как люди всё ещё болеют ковидом, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ответ на предложение рассмотреть вопрос о снятии ограничений. Зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин предложил председателю Общественной палаты Московской области Анатолию Торкунову выйти от палаты с инициативой об отмене действующих ковидных мер, ограничивающих проведение массовых мероприятий.
"Некоторые люди до сих пор лежат на ИВЛ после ковида, в реанимациях наших. Ковид никуда не ушёл, это просто так кажется", - сказал на это Брынцалов. Торкунов намерен дать комиссии по здравоохранению Общественной палаты Московской области поручение изучить данный вопрос.В конце 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов продлил ковидные ограничения до конца 2026 года. Как заявили городские власти, решение о прекращении публикации ковидосводок не влечёт за собой отмену ковидных ограничений в городе.