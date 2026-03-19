 

В реестре контролируемых лиц свыше 850 тысяч иностранцев, за год принято решение о выдворении 60 тысяч

Свыше 850 тыс. иностранных граждан, которые пребывают в РФ с нарушением миграционного законодательства, внесены в реестр контролируемых лиц и тем самым ограничены в правах, сообщили в МВД России. При этом с февраля 2025 года принято решение о выдворении из России около 60 тыс. нарушителей миграционного законодательства.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил иностранцев Мухамаджона Тилоева и Дилшода Каландарова, готовивших теракт в Пятигорске, к заключению на срок от 17 до 18 лет. Установлено, что они планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Число иностранцев, вовлечённых в террористическую деятельность, в 2025 году выросло троекратно.
Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение Шахнозахон Шерали Кизи Усманову, которая убила тринадцатилетнюю девочку (поймавшую её на краже), нанеся ей 41 удар ножом и объяснив это помутнением рассудка.
Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", таджиков агитируют переезжать на Сахалин "по программе переселения соотечественников".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Capre oleum, или \

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

В Мособлдуме заявили, что ковидом ещё болеют, а значит, ковидозапрет на массовые мероприятия по-прежнему актуален

  • 17:03
  • 236

Атаки и жертвы в Белгородской области увеличились, люди считают опасными отключения интернета

  • 16:37
  • 258

Роскомнадзор, возможно, не справляется с блокировками в полной мере

  • 12:53
  • 493

В реестре контролируемых лиц свыше 850 тысяч иностранцев, за год принято решение о выдворении 60 тысяч

  • 11:29
  • 403

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Севастополе, ДНР, на Ставрополье

  • 10:59
  • 462

Условия, при которых энергетический кризис станет масштабным

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram