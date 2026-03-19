В реестре контролируемых лиц свыше 850 тысяч иностранцев, за год принято решение о выдворении 60 тысяч

Свыше 850 тыс.
иностранных граждан, которые пребывают в РФ с нарушением миграционного законодательства, внесены в реестр контролируемых лиц и тем самым ограничены в правах, сообщили в МВД России. При этом с февраля 2025 года принято решение о выдворении из России около 60 тыс.
нарушителей миграционного законодательства.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил
иностранцев Мухамаджона Тилоева и Дилшода Каландарова, готовивших теракт в Пятигорске, к заключению на срок от 17 до 18 лет. Установлено, что они планировали взорвать здание Пятигорского городского суда. Число иностранцев, вовлечённых в террористическую деятельность, в 2025 году выросло троекратно
.
Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение Шахнозахон Шерали Кизи Усманову, которая убила тринадцатилетнюю девочку (поймавшую её на краже), нанеся ей 41 удар ножом и объяснив это помутнением рассудка
.
Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", таджиков агитируют переезжать на Сахалин "по программе переселения соотечественников".