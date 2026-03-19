 

Роскомнадзор, возможно, не справляется с блокировками в полной мере

Средства фильтрации трафика, которые Роскомнадзор использует для ограничения доступа к запрещённым ресурсам, перегружены и не справляются с блокировками в полной мере. Из-за этого периодически появляется доступ к заблокированным ранее сервисам, пишет "Форбс" со ссылкой на собственные осведомлённые источники. 
В дополнение к этому у ряда операторов в некоторых подсетях IP-адресов заработал YouTube. «Причина, почему ТСПУ (технические средства противодействия угрозам) не справляются, неизвестна, но подтверждение этой информации идёт из разных каналов — и от операторов, и от пользователей», — сообщил источник.

«Насколько мы понимаем, у РКН не хватает пропускной способности обработать весь трафик Рунета, чтобы полностью заблокировать все запрещённые ресурсы», — считает другой источник. Он также добавил, что ТСПУ по сути представляет собой фильтр, пропускающий через себя весь трафик операторов связи, и оборудование этой категории имеет ограничения по пропускной способности. 

Источник на телекоммуникационном рынке сообщил, что в начале года Роскомнадзор задумывался над тем, как высвободить мощности для блокировки Telegram. По его словам, в настоящее время ТСПУ перегружает не столько блокировка мессенджера, сколько использование встроенного прокси MTProxy, выступающего в качестве посредника между пользователями и самим ресурсом. «Он генерирует много мусорного трафика, который не похож на трафик Telegram, что создаёт нагрузку на ТСПУ», — добавил источник.

По словам бизнес-консультанта по ИБ Positive Technology Алексея Лукацкого, встроенный в Telegram прокси-сервер разработан специально для защиты и маскировки трафика мессенджера. «Он работает эффективнее VPN, так как не только заставляет трафик выглядеть как простое зашифрованное HTTPS-соединение, но и заточен исключительно под протокол MTProto Telegram, что обеспечивает более быструю работу, чем обычный VPN», — считает эксперт. Он добавил, что поддержка таких прокси встроена непосредственно в настройки мессенджера и не требует использования сторонних приложений, хотя разворачиваемая в облаке серверная часть всё же нужна.

Ещё было сказано, что MTProxy разрабатывался специально для обхода цензуры, поэтому в нём реализовано несколько методов сокрытия трафика. Это заставляет ТСПУ тратить больше вычислительных ресурсов на попытки анализа содержимого или вынуждает их блокировать трафик полностью, что требует обработки каждого пакета. Последний вариант приводит к увеличению нагрузки на ТСПУ, которые одновременно должны осуществлять блокировку других запрещённых ресурсов. Не исключено, что в некоторых случаях ТСПУ не справляется с нагрузкой и начинает пропускать трафик, который должен блокироваться.

Сам Роскомнадзор опровергает эту информацию.


Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Со святым на брудершафт

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram