ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Севастополе, ДНР, на Ставрополье

Мужчина погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, ещё два человека ранены, повреждены жилые дома и автомобили.

В ДНР два сотрудника локомотивного депо Волноваха погибли в результате атаки ВСУ.

В Кочубеевском округе Ставропольского края ранена женщина, в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий.

Фрагменты БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара, повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили.

Также фрагменты БПЛА упали в Таганроге, повреждено остекление в многоквартирном доме.

Беспилотники ВСУ атаковали детский сад в Михайловке в Херсонской области, эвакуированы 35 человек, в том числе 30 детей. Также атакованы Костогрызово и Брилёвка, повреждены жилые дома, автомобили, продуктовый магазин.