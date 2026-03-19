 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Севастополе, ДНР, на Ставрополье

 

Мужчина погиб в результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь, ещё два человека ранены, повреждены жилые дома и автомобили. 

В ДНР два сотрудника локомотивного депо Волноваха погибли в результате атаки ВСУ.

В Кочубеевском округе Ставропольского края ранена женщина, в Невинномысске повреждены фасады и остекление нескольких зданий. 

Фрагменты БПЛА упали во дворе многоэтажной застройки в Прикубанском округе Краснодара, повреждено остекление квартир в двух корпусах, а также припаркованные автомобили.

Также фрагменты БПЛА упали в Таганроге, повреждено остекление в многоквартирном доме.

Беспилотники ВСУ атаковали детский сад в Михайловке в Херсонской области, эвакуированы 35 человек, в том числе 30 детей. Также атакованы Костогрызово и Брилёвка, повреждены жилые дома, автомобили, продуктовый магазин. 

 

 

 


 

 

 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Capre oleum, или \

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

