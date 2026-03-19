 

Атаки и жертвы в Белгородской области увеличились, люди считают опасными отключения интернета

 

Невозможность получить оперативную информацию в приграничных районах Белгородской области из-за отключения интернета может привести к ранениям и разрушениям, рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время большой прямой линии, которая велась в его телеграм-канале. В ходе прямой линии жители возмутились тем, что часть сайтов из «белого списка» не работает, однако беспилотники Вооруженных сил Украины при этом летают. Помимо того, многие выразили опасения, что в случае штурма ВСУ границы люди узнают об этом слишком поздно. Гладков подтвердил, что понимает проблему и прорабатывает этот вопрос с федеральными органами, но устранить затруднения будет непросто.

В Белгородской области число раненых и погибших мирных жителей в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросло практически в три раза. Втрое выросло число обстрелов со стороны ВСУ, вдвое - число атак беспилотников. Из 68 приграничных муниципалитетов отселено более 14 тыс. жителейсохраняется постоянная угроза жизни и здоровью жителей 124 населённых пунктов.

По словам местных жителей, дроны ВСУ не только атакуют гражданское население, но и добивают, "наши дети не могут даже выйти на улицу, сидят дома".

 


Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Мособлдуме заявили, что ковидом ещё болеют, а значит, ковидозапрет на массовые мероприятия по-прежнему актуален

  • 17:03
  • 236

  • 16:37
  • 258

Роскомнадзор, возможно, не справляется с блокировками в полной мере

  • 12:53
  • 493

В реестре контролируемых лиц свыше 850 тысяч иностранцев, за год принято решение о выдворении 60 тысяч

  • 11:29
  • 403

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Севастополе, ДНР, на Ставрополье

  • 10:59
  • 462

Условия, при которых энергетический кризис станет масштабным

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram