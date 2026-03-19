Атаки и жертвы в Белгородской области увеличились, люди считают опасными отключения интернета

Невозможность получить оперативную информацию в приграничных районах Белгородской области из-за отключения интернета может привести к ранениям и разрушениям, рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков во время большой прямой линии, которая велась в его телеграм-канале. В ходе прямой линии жители возмутились тем, что часть сайтов из «белого списка» не работает, однако беспилотники Вооруженных сил Украины при этом летают. Помимо того, многие выразили опасения, что в случае штурма ВСУ границы люди узнают об этом слишком поздно. Гладков подтвердил, что понимает проблему и прорабатывает этот вопрос с федеральными органами, но устранить затруднения будет непросто.

В Белгородской области число раненых и погибших мирных жителей в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросло практически в три раза. Втрое выросло число обстрелов со стороны ВСУ, вдвое - число атак беспилотников. Из 68 приграничных муниципалитетов отселено более 14 тыс. жителей, сохраняется постоянная угроза жизни и здоровью жителей 124 населённых пунктов.

По словам местных жителей, дроны ВСУ не только атакуют гражданское население, но и добивают, "наши дети не могут даже выйти на улицу, сидят дома".