ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях, ЛНР и ДНР

Три мирных жителя погибли
и еще трое тяжело ранены при атаке украинского дрона на автобус в Голопристанском округе Херсонской области.
В селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина 1955 года рождения. Также ранены два человека в результате удара дрона по автомобилю в Новой Каховке. В Малой Кардашинке при обстреле автомобиля ранены
мужчина 1968 г.р. и женщины 1987 и 1970 г.р. Погиб
мирный житель при обстреле украинцами жилого сектора в Алёшках.
Один человек погиб
и один ранен при ударе дрона по автомобилю на хуторе Леоновка в Белгородской области.
Три человека ранены
при ударе дронов по частному дому и по гражданскому автомобилю в Лисичанске, ЛНР.
Мужчина и женщина ранены
при ударе дрона по автомобилю в селе Бровничи в Брянской области.
Двое пожарных ранены
в Донецке: они тушили возгорание ТБО, когда их атаковал украинский беспилотник.
За неделю
из-за украинских ударов в России ранены 120 мирных жителей, семь человек погибли.