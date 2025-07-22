ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Брянской областях, ЛНР и ДНР

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Три мирных жителя погибли и еще трое тяжело ранены при атаке украинского дрона на автобус в Голопристанском округе Херсонской области. В селе Гладковка снаряд попал в легковой автомобиль, ранены мужчина и женщина 1955 года рождения. Также ранены два человека в результате удара дрона по автомобилю в Новой Каховке. В Малой Кардашинке при обстреле автомобиля ранены мужчина 1968 г.р. и женщины 1987 и 1970 г.р. Погиб мирный житель при обстреле украинцами жилого сектора в Алёшках.
Один человек погиб и один ранен при ударе дрона по автомобилю на хуторе Леоновка в Белгородской области. 
Три человека ранены при ударе дронов по частному дому и по гражданскому автомобилю в Лисичанске, ЛНР.
Мужчина и женщина ранены при ударе дрона по автомобилю в селе Бровничи в Брянской области.
Двое пожарных ранены в Донецке: они тушили возгорание ТБО, когда их атаковал украинский беспилотник.
В Новой Москве обломки беспилотника ВСУ упали возле кинопарка "Москино".
За неделю из-за украинских ударов в России ранены 120 мирных жителей, семь человек погибли. 
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