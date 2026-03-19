 

Глава контртеррористического центра США счёл нападение на Иран ошибкой, а глава разведки не смогла назвать Иран угрозой

ФБР начало расследование против экс-начальника контртеррористического центра США Джо Кента, раскритиковавшего операцию в Иране. Кент ушёл в отставку несколькими днями ранее, из-за несогласия с решением администрации президента США Дональда Трампа начать военную операцию против Ирана. С другой стороны, официальной причиной расследования являются утечки секретной информации, утверждается, что расследование началось до отставки Кента.

В свою очередь, глава Национальной разведки США Тулси Габбард отказалась прямо ответить на вопрос, представлял ли Иран неминуемую угрозу для страны перед началом военных действий; взамен этого она сказала, что решать, где угроза, - прерогатива президента:

«В обязанности разведывательного сообщества не входит определение того, что является, а что не является неминуемой угрозой. Это задача президента».

Однако в заранее подготовленном вступительном заявлении Габбард отметила, что ядерная программа Ирана была «уничтожена» в результате ударов США и Израиля по объектам в июне прошлого года, и с тех пор не предпринимались попытки восстановить потенциал по обогащению урана. Позднее она поменяла это своё утверждение на то, что Иран пытался восстановиться после «серьёзного ущерба».

Пентагон запросил более 200 миллиардов долларов из бюджета США на войну с Ираном, госдолг США впервые превысил 39 триллионов долларов.


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Capre oleum, или \

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

