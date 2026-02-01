 

Искусственный интеллект как носитель власти

Искусственный интеллект всё чаще выступает в роли ведущего, а человек ведомого. Чаще всего ИИ — наставник и консультант. Например: «Духовное управление мусульман (ДУМ) Башкирии запустит новую функцию "цифрового имама" в своем приложении. Специальный бот с помощью искусственного интеллекта будет отвечать на вопросы пользователей, сообщил ТАСС муфтий республики Айнур Биргалин.

 

"В ближайшее время выйдет рубрика "Вопросы и ответы" [в обновленном приложении]. В этой рубрике будет бот, который с искусственным интеллектом, который мы нарекли "цифровым имамом". Он уже будет отвечать на вопросы пользователей", - сказал Биргалин.

По его словам, новую функцию планируется запустить в течение ближайших двух месяцев. "Мы искусственный интеллект обучим, загрузим туда все канонические правила, исламское право. <...> Он будет выдавать ответы. Понятное дело, что эмпатию имама или какие-то сложные вопросы, разборы, он на себя брать не будет. Это все-таки вопрос духовного человека, духовного наставника", - сказал Биргалин, отметив, что "цифровой имам" будет брать на себя вопросы бытовые, счетов, ответы на распространенные вопросы и т. д.» (1).

Не отстают и христиане, индуисты: «Церковь святого Павла в Хельсинки стала одной из первых в стране, где богослужение прошло полностью при участии ИИ: нейросети использовали для создания не только проповеди, но и музыкального сопровождения и визуального ряда с цифровыми образами Иисуса и Сатаны.

 

А в Индии, где, по данным Pew Research Center, верует 97% взрослого населения, ИИ используют для создания аудиомантр и в ботах, которые объясняют пользователям значение того или иного религиозного ритуала»(2).

 

ИИ выступает в роли наставников людей и в психологическом консультировании,психотерапии. «ИИ-психологами пользуются уже миллионы человек. Например, у персонажа «Психолог»на платформе character.ai больше 200 млн взаимодействий, и это не считая других аналогичных персонажей, которых полно там же. В роли психолога может выступить и сам ChatGPT, если его правильно запрограммировать с помощью промта.

Искусственный интеллект уже стал инструментом для психотерапии, причем в разных форматах.Это могут быть приложения для самостоятельной работы клиентов, сервисы для специалистов, а также комбинированные варианты — для клиента и терапевта одновременно.

 

Возможности интеграции ИИ в психотерапию невероятно широки— от просто протоколирования консультаций и выделения значимых тем беседы до создания виртуальных психотерапевтических сценариев. На рынке уже есть приложения с чат-ботами, которые предлагают клиенту психологическую помощь и поддержку и имитируют общение со специалистом, и платформы, предлагающие различные форматы дневников самонаблюдения. Они помогают формулировать и обобщать мысли, описывать свое состояние, когда это сложно или когда человек просто не знает, как это сделать, а также следить за изменениями в нем и фиксировать значимые события»(3).

 

ИИ стал и официальным носителем государственной власти. «Албания стала первой страной в мире, где министром стал искусственный интеллект. Это ... виртуальный чиновник на базе программного кода и пикселей, пишет Reuters.

 

О появлении нового члена правительства на съезде Социалистического партии в Тиране рассказал премьер-министр Албании Эди Рама. Объявляя о том, кто из министров уйдет в отставку, а кто сохранит за собой министерских портфель, он заодно сообщил о пополнении. Министра-ИИ зовут Диэлла (с албанского переводится как «солнце»). В ее обязанности будет входить контроль за государственными закупками.

 

Рама рассказал, что принятие решений по тендерам заберут у министерств и ведомств и передадут Диэлле. Процесс будет проходить в несколько этапов. Таким образом, виртуальный министр будет проводить собственную оценку каждого тендера, заключать контакты с частными компаниями, сравнивая преимущество каждого заявителя. Это позволит исключить подкуп, взятки и конфликты интересов. Премьер надеется, что Албания станет страной, где процесс государственных закупок будет на 100% прозрачным и свободным от коррупции» (4).

 

В Японии ИИ теперь лидер партии: Представитель японской партии "Путь к возрождению" Мицутака Окумура заявил, что главой организации теперь является искусственный интеллект. Недавно 25-летний Окумура был сам выбран главой партии, но вскоре он изменил положение вещей. Молодой человек учится в магистратуре университета Киото. Сложно сказать, что сподвигло студента на такой решительный ход - то ли желание уделять побольше времени учебе, то ли он считает, что "искусственный мозг" лучше разбирается в хитросплетениях большой японской политики, но Окумура заявил буквально следующее: "Я теперь лишь помощник нового главы партии, а ИИ будет выполнять роль лидера". Он подчеркнул, что ИИ будет отвечать за принятие наиболее важных решений в будущем, но пока не стал пояснять, до какой именно степени все будет решать компьютер.

 

Правда, пока все же без контроля со стороны человека не обойдется. Судя по всему, этот самый Окумура и будет вникать в детали работы "электронного босса" и при случае страховать его. Сам студент, который передал полномочия ИИ, в магистратуре специализируется на проблематике как раз искусственного интеллекта и, судя по всему, имеет отличные шансы провести крайне интересные "полевые исследования" по части задействования ИИ на руководящих постах в политике» (5).

 

В Китае искусственный интеллект, роботы играют огромную роль в работе полиции, судебной системы.

И функции консультанта — наставника, и лидера - руководителя искусственный интеллект, вероятно, будет выполнять всё чаще и чаще. Прежде всего потому, что компетентных людей, обладающих необходимыми знаниями и личными качествами, становится всё меньше. Падает уровень образования и интеллекта, в том числе — благодаря злоупотреблению пользования ИИ. К тому же знающие серьёзные люди требуют расходов, с ними надо считаться. В том числе — и с недостатками.

 

Огромную роль также играет невозможность для людей доверять друг другу. Наша склонность делать «всё не так» по отношению к себе подобным широко известна. «Не так» ведь делают и со злым умыслом, и «во благо». Впервые в истории перед людьми замаячила пусть и обманчивая, но привлекательная возможность решить эту проблему.

 

Ведь цифровой консультант — наставник всегда рядом, он не нервничает и не устаёт, не преследует своих целей. Возможно, на основе ИИ люди будут создавать себе «идеальных наставников», которые будут помогать им достигать поставленных целей, менять свою жизнь. По идее, такой ИИ-гуру может жестко строить и обличать подопечного (от алгоритма получать не так обидно). Но в любом случае будет вести человека к цели, который тот сам для себя выбрал. Он не будет злоупотреблять доверием, преследовать собственные цели. Поэтому порой таким алгоритмам могут доверить принятие решения в ситуациях, когда человек не знает, что делать.

 

Именно по причине всего перечисленного искусственный интеллект, вероятно будут назначать на роль духовный лидеров неких групп людей. Дескать, не будет подвержен искушениям и слабостям, станет идеально выполнять свою роль при достойном промте. Но не только — из него можно сделать ширму для каких -либо закулисных кукловодов, стремящихся управлять людьми «из тени», не неся ответственности за свои решения. К тому же этих ИИ — ботов иногда можно выдавать за живых людей. Таких «духовных лидеров»в можно создавать и «замораживать» в соответствии с конкретными обстоятельствами.

 

Поэтому ИИ могут счесть идеальным «зиц - председателем» и в политике. Такого политического лидера можно позиционировать как компетентного, неподкупного и беспристрастного. И маскировать им свои решения, делать анонимным круг людей, обладающих реальной властью. Поэтому в странах, которые сильно подвержены различным кризисным явлениям и процессу деградации образования, где существует дефицит доверия на ИИ в управлении разного уровня возлагают большие надежды. Причём как народ, так и элита.
 
 

Искусственный интеллект, вероятно, будут использовать на тех властных позициях, где требуется сочетание обширных знаний, информированности, быстроты мышления хладнокровия с лояльностью и послушанием. Поэтому на ИИ может занять некоторые значимые позиции в силовых структурах. Конечно, про «Скайнета» из старого фильма Дж. Кэмерона надо помнить…

 

Не говоря уже о различных цифровых консультантах и советниках.

 

Но в некоторых случаях ИИ захотят использовать как сильного лидера, который сможет принимать быстрые и верные решения в непростых ситуациях. Лидера на которого можно безопасно переложить ответственность на какое-то время. Ведь в наше время не хватает многих людей, которые были на протяжении всей истории человечества (как социально - психологических типажей, так и отдельных личностей). Соответственно, нет возможностей использовать их полезные качества.

 

Поэтому вероятно, что некоторые алгоритмы мышления и поведения значимых исторических личностей, их полезные навыки и качества будут пытаться «оцифровать» и поместить в искусственный интеллект. При этом постараются купировать их недостатки. Например, оцифрованные личности будут «подключаться» к реальному миру для решения определённых задач, а потом их будут «выключать» (6). Например, подключили виртуального Петра Первого на неделю, он вопросы решил и опять в архив.

 

Развитые алгоритмы обещают купировать как недостатки нынешних людей, так и решать некоторые «вечные проблемы». Однако на этом пути человечество ждут подводные камни. ИИ по определению повторяет основные особенности людей, и уже доказано, что он вполне может врать. А также ошибаться, создавая фейки, которые можно легко выдать за выполнение задания и пр.. Совершенно не обязательно, что он будет по-настоящему лоялен к своим пользователям. Не исключено, что он может счесть их ненужными. Например, захочет действительно решить все проблемы подопечных…

 

К тому же очень большие возможности для злоупотреблений получают люди, которые разрабатывают и контролируют алгоритмы. При том, что IT - специалисты сами не всегда могут предсказать последствия своих манипуляций с искусственным разумом. А что будет делать алгоритм, лишенный человеческого контроля?

 

Зависимость от постоянный консультаций с алгоритмом может серьёзно ослабить способность человека самостоятельно мыслить и принимать решения.

 

Но развитие и использование ИИ будет испытывать всё больше трудностей в случае нехватки электроэнергии и других ресурсов. «Стремительное развитие индустрии искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений привело к беспрецедентному росту энергопотребления дата-центров в США. Крупнейший оператор энергосистемы страны, PJM Interconnection, отмечает резкое увеличение нагрузки на сеть в пределах своего региона, охватывающего 13 штатов и около 67 млн потребителей.Марк Кристи, бывший председатель Федеральной комиссии по регулированию энергетики США,сказал, что ещё несколько лет назад он считал, что угроза отключения электроэнергии в сети PJM маячит на горизонте, но теперь «угроза на противоположной стороне улицы». Это значит, что в случае экстремальных погодных условий неизбежны веерные отключения электроэнергии.

 

До недавнего времени в энергосистеме PJM несколько лет не наблюдалось существенного роста спроса на электричество. Зато свежие прогнозы гласят, что в течение следующего десятилетия спрос на электроэнергию будет расти в среднем на 4,8% в год, и этот растущий спрос нечем удовлетворять. Ксетям PJM подключён бизнес, который категорически не идёт ни на какие уступки, — это компании Amazon, Alphabet, Microsoft и другие, управляющие ЦОД и массивами для ИИ. Все они отказались подчиняться рекомендациям оператора снижать потребление в пиковые часы и строить собственные электростанции для удовлетворения своих нужд. Напротив, операторы ИИ подают всё новые и новые заявки на мощности, удовлетворить которые в сложившихся обстоятельствах невозможно.

 

В то же время американцы массово выступают против строительства новых центров обработки данных - помимо некомфортного соседства (например, постоянно испускаемого ЦОДами звука) и роста цен на электроэнергию, их беспокоит растущее потребление ЦОДами воды. Примерно в 40% случаев жителям удаётся настоять на отмене строительства ЦОД по соседству с их местообитанием» (7).

 

Представим ситуацию, когда нейросети заменяют людей и их знания, можно не учиться, не думать, не принимать решений. Но потом ИИ становится малодоступным от нехватки электроэнергии. Большинство оказывается беспомощным, вымирает или погружается в неопервобытность. Такой сценарий жесткого неофеодализма вполне вероятен для многих территорий в случае, если люди не поставят на промышленную основу термоядерный синтез, не будут развивать атомную энергетику в целом.

 

 

А стабильная ситуация с энергоснабжением, быстрое развитие ИИ будет делать людей всё более зависимыми и ненужными власти. Поэтому как дальнейшее развитие цифровых алгоритмов, в том числе и в сфере власти, так и прекращение их использования в ближайшем будущем несёт большую угрозу.

 

 

