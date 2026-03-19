 

Условия, при которых энергетический кризис станет масштабным.

Вот эти условия:

 

1. При условии расширения войны в восточном полушарии планеты, в частности, на территорию Европы. Это произойдёт если начнется блокирование российских нефтяных танкеров с целью того, чтобы у России исчезла возможность возить нефть из Приморска, Новороссийска, Усть-Луги. По сути, это будет значительная блокада. Она присоединится к иранской блокаде и образуется гремучая мировая смесь, опасная для всей планеты. Пока у Европы хватает разума.

 

2. Иранцы создадут такие военно-политические условия, что Трампу придётся проявлять своё упрямство, чтобы не потерять свой авторитет как инициатора проекта с Ираном, чтобы как-то нарисовать прок и победу от своих деяний. Конфликт с Ираном затянется и Ормузский пролив будет закрыт на долгий срок, и риск ударов по базовой инфраструктуре будет повышаться. Это приведёт к масштабному энергетическому кризису.

 

А пока у Ирана значительно больше козырных карт в этой игре. Ведь контроль над Ормузским проливом — это сильное манипулятивное средство в руках Ирана. Иран обязательно будет пользоваться этим средством. Если не будет пользоваться, то проиграет.

 

В любом случае США и весь мир стали зависеть от поведения и решений иранского лидера Мудштабы, который оказался в условиях ключевого выбора, от которого будет зависеть все происходящее, так как если Ормузский пролив откроется, то у Мудштабы и Ирана исчезнут все козырные карты и инструменты влияния на США. Карточный блеф в этой игре невозможен, так как имеет место мощная американская разведка.

 

 


Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Со святым на брудершафт

Со святым на брудершафт

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Условия, при которых энергетический кризис станет масштабным.

Со святым на брудершафт

Со святым на брудершафт

В РФ вносятся изменения в регулирование особо охраняемых природных территорий

  • 19:36
  • 439

Трамп и Нетаньяху договорились о нападении на Иран ещё до начала переговоров с Ираном

  • 18:32
  • 399

72% россиян предпочитают обсуждать резонансные темы в личном общении

  • 12:32
  • 461

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Краснодаре, Адыгее, Херсонской, Белгородской областях

  • 10:48
  • 727
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram