Главные условия, при которых энергетический кризис станет масштабным.

Вот эти условия:

1. При условии расширения войны в восточном полушарии планеты, в частности, на территорию Европы. Это произойдёт если начнется блокирование российских нефтяных танкеров с целью того, чтобы у России исчезла возможность возить нефть из Приморска, Новороссийска, Усть-Луги. По сути, это будет значительная блокада. Она присоединится к иранской блокаде и образуется гремучая мировая смесь, опасная для всей планеты. Пока у Европы хватает разума.

2. Иранцы создадут такие военно-политические условия, что Трампу придётся проявлять своё упрямство, чтобы не потерять свой авторитет как инициатора проекта с Ираном, чтобы как-то нарисовать прок и победу от своих деяний. Конфликт с Ираном затянется и Ормузский пролив будет закрыт на долгий срок, и риск ударов по базовой инфраструктуре будет повышаться. Это приведёт к масштабному энергетическому кризису.

А пока у Ирана значительно больше козырных карт в этой игре. Ведь контроль над Ормузским проливом — это сильное манипулятивное средство в руках Ирана. Иран обязательно будет пользоваться этим средством. Если не будет пользоваться, то проиграет.

В любом случае США и весь мир стали зависеть от поведения и решений иранского лидера Мудштабы, который оказался в условиях ключевого выбора, от которого будет зависеть все происходящее, так как если Ормузский пролив откроется, то у Мудштабы и Ирана исчезнут все козырные карты и инструменты влияния на США. Карточный блеф в этой игре невозможен, так как имеет место мощная американская разведка.



