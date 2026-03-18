В РФ вносятся изменения в регулирование особо охраняемых природных территорий

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты РФ". Документ предполагает изменение правил функционирования особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Документ был внесён в Госдуму правительством в конце 2025 года. Глава Минприроды Александр Козлов, представляя в Госдуме законопроект, отметил, что в законе отсутствует регулирование по видоизменению границ действующих территорий. "Мы хотим создать... именно механизм, который в случае необходимости даёт государству право корректировать границы. Таких случаев три", - сказал Козлов.

1. Для создания объектов обороны и безопасности. Это положение законопроекта дополняет ФЗ 295, который уже вступил в силу 1 марта. Он предусмотрел возможность Минобороны устанавливать свои режимы разрешённого использования земель независимо от категорий земель. Но для работы в границах ООПТ этого было недостаточно.

2. Государство получит право размещать объекты, необходимые для социально-экономического развития регионов. При этом специально не создаётся список критериев, а "каждый объект будет рассматриваться в индивидуальном порядке", и речь идёт не о туризме.

3. Утрата охранного статуса по "естественным причинам" - то есть "в случаях необратимой полной утраты особого природоохранного значения после чрезвычайных ситуаций, приведших к радиационному, химическому, техногенному загрязнению или иному подобному негативному воздействию с полной утратой охраняемых природных комплексов и объектов".

Если объект нужно создать на федеральной особо охраняемой природной территории, то инициатор обязан получить согласование президента или правительства РФ. В случае региональных и местных территорий инициатива должна быть согласована лишь на уровне президента, правительства или главы соответствующего региона.

Ранее в марте общественное движение Архнадзор выразило протест из-за внесения изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (об упрощении снятия с государственной охраны объектов культурного наследия)». В случае принятия этих поправок субъекты РФ смогут сами снимать охранный статус с архитектурных памятников регионального значения. "Архнадзор" считает, что это создаст большое пространство для злоупотреблений.