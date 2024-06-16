Будущее: трансгуманизм и традиция.

Как и у животных, у человека его биосоциальная основа предназначена для выживания в тяжелых условиях. Но, в отличии, от животных, человек научился радикально решать свои базовые проблемы (достаточно надёжно обеспечивать себе пропитание, безопасность и пр.). Но в комфортных условиях общество как целое довольно быстро деградирует, так как человек для них не приспособлен. Но человек, выросший в комфорте, может легко погибнуть и в тяжелых условиях. Таким образом, в отличии от животных, люди сами изменяют себя и создают кризисные условия для своего вида.

Эти страны с весьма тяжелыми условиями жизни (засушливый климат, опустынивание, бедность, вооруженные конфликты). И основа человеческого социума полноценно функционирует в условиях выживания на грани гибели, а не на достойную жизнь. Ведь люди большую часть своей истории именно выживали.

Но одних тяжелых условий для хорошей рождаемости недостаточно. Необходимо сохранение традиций сильных и эффективных коллективов выживания. А для Нигера, Чада и Сомали характерны сильные родственные коллективы выживания, объединённые в разветвлённые сети. При этом это коллективы выживания, которые зачастую ведут полунатуральное низкотехнологичное сельское хозяйство, и во многом непосредственно обеспечивают себе пропитание. Роль сетей коллективов выживания в защите их членов. Поэтому дети здесь — ценнейший трудовой ресурс для своих родителей, их потенциальные кормильцы и защитники. Также весьма важны такие элементы современной культуры, как медицинское обслуживание, которое охватывает хотя бы часть населения и позволяют снизить детскую смертность. Но Сомали, например, также один из лидеров по этому печальному показателю.

Необходимо помнить и о политической роли родственных сетей коллективов выживания, характерной для Африки. Лидеры крупных сетей (кланов, племён) в увеличении числа своих соплеменников для укрепления влияния и власти, электорального и силового ресурса.

Но если ситуация продолжит ухудшаться, продолжится опустынивание, не будут средств на международные гуманитарные программы в сфере медицины и продовольствия? В этих странах население может начать массово вымирать от голода и вооруженных конфликтов.

Как показала практика, человек хорошо воспроизводится физически и культурно только в достаточно тяжелых условиях. Но такие условия не располагают к научно - техническому прогрессу, который необходим для ответа на новые вызовы природного и социального характера. Как решит человечество эту проблему и решит ли вообще - неизвестно.

Массовое внедрение ИИ, вероятно, назрело. Рождаемость среди наиболее образованной части человечества минимальная. Уровень профессионализма тех, кто есть быстро падает. Например, немало молодых инженеров — нефтяников, которые даже не умеют читать чертежи! Инженеры средних лет активно общаются к пожилым коллегам, если они, конечно, есть. Недаром до недавнего времени было огромное количество работающих пенсионеров. Но они стремительно «заканчиваются». А врачи с купленными дипломами…

Новейшие тенденции в IT-сфере говорят о свёртывании её прогресса. Это выражается в понижении уровня образования молодых специалистов, повышения значимости управленцев в ущерб техническим знаниям. В целом, техногенная цивилизация на грани краха, а для жизни на «подножном корме» нет навыков. В таких условиях без ИИ трудно. К тому же скоро понадобиться кем-то заменять трудовых мигрантов. И тут пригодятся промышленные роботы.

Более того, в наше время не хватает многих людей, которые были на протяжении всей истории человечества (как социально - психологических типажей, так и отдельных личностей). Соответственно, нет возможностей использовать их полезные качества.

Поэтому вероятно, что некоторые алгоритмы мышления и поведения значимых личностей, их полезные навыки будут пытаться «оцифровать» и поместить в искусственный интеллект. При этом постараются купировать их недостатки. Например, оцифрованные личности будут «подключаться» к реальному миру для решения определённых задач, а потом уходить в собственный, виртуальный. Насколько это получится – неизвестно. Люди иррациональны, а при оцифровке будут рационализироваться.

К тому же, вероятно, будут предприняты попытки поместить интеллект некоторых людей в не стареющие или, скорее, легко подлежащие ремонту и обновлению носители. К тому же защищённые от разного рода неблагоприятных воздействий. Например, цифровые, механически и пр. Поэтому не исключено появление кого-то вроде баночников из романа Виктора Пелевина «TRANSGUMANIZM. INK».

Но в таких условиях фактически неизбежен цифровой вариант неофеодализма. При цифровом неофеодализме либо беловоротничковый средний класс, либо большинство населения может оказаться не у дел. Его заменят нейросети и роботы. Поэтому на больших территориях численность населения может сократиться до минимума, необходимому элите. Они будет заниматься присмотром за техникой и контролем за территорией. Часть населения, не связанного с выполнением полезных функций, могут сохранить как биоматериал для тех или иных целей. В другом случае при цифровом неофеодализме, невостребованное население сможет само содержать себя благодаря натуральному хозяйству более или менее высокого технологического уровня.

Либо цифровые устройства могут полностью заменить для человека себе подобных. Живущие сети могут вообще не контактировать друг с другом и даже не знать о существовании каких-либо реальных людей, кроме них самих. Хорошо развитая сеть сможет обеспечить им удовлетворение социальных инстинктов и потребностей в общении без каких — либо межличностных контактов. Такие сети, после многократного усовершенствования, смогут имитировать.

У таких индивидов может быть единый координирующий центр, который, в отсутствии социальности, будет хорошо защищён от конкуренции со стороны других индивидов работающих с нейронной сетью. И люди могут оказаться абсолютно управляемыми своей «цифровой оболочкой». Следующим этапом может стать мир без людей, по крайней мере без живущих в цифровом мире. ИИ , например, может счесть их существование излишним.

Также возможны попытки такого «радикального биохакинга» как привнесение человеческого либо искусственного интеллекта в живых существ, хорошо приспособленных к той или иной природной среде. В водной среде, например, осьминогам. В условиях высокого радиоактивного фона, возможно и тараканам. Правда неизвестно, насколько это получится на практике. Да и как будет вести себя интеллект вне своего привычного материального носителя? Ведь того же человека во многом создаёт его тело, биохимические процессы в организме. А с другой стороны, сознание и личность как целое, отличные от конкретных психофизиологических явлений, до сих пор во многом остаются для науки загадкой.

Опасность для человечества представляет и расхождение, непримиримый конфликт разных путей, методологий его сохранения. С одной стороны, это трансгуманизм: развитие технологий, интеграция человека с машиной вплоть до «оцифровки» человеческой личности и переноса её на носители, отличные от человеческого тела. С другой стороны, традиционализм — развитие и укрепление коллективов выживания, которые могли бы физически и культурно воспроизводить человечество.

Хотя бы частично снять конфликт между технологическим и традиционным началами, в той или иной степени наладить их взаимодействие могла бы достаточно эффективная государственность. Причём государства должны быть независимыми в разных частях света, чтобы иметь возможность представлять интересы именно местного населения.

Различные варианты выживания людей должны страховать и дополнять друг друга. Потому что любой из них может оказаться уязвимым, как из-за неблагоприятных условий, так и неумелого и недобросовестного воплощения.