ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Запорожской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае, ДНР

В сёлах Гора-Подол и Головчино Грайворонского округа Белгородской области при атаках дронов на автомобили ранены два человека. В Белгороде ранен боец подразделения "Орлан". В Шебекине беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, мирный житель погиб, ещё один мирный житель в Шебекине ранен.
В Васильевке Запорожской области ВСУ вновь атаковали машину скорой помощи, ранены
фельдшер, водитель и женщина, которую медики везли в больницу.
В селе Крупец Рыльского района Курской области в результате сброса взрывного устройства ранены 63-летняя женщина и шестидесятилетний мужчина, повреждён частный дом.
В результате падения обломков БПЛА на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани ранен
человек, на предприятиях начались пожары
(потушены). Также повреждены десять частных домов.
Ранен
мирный житель в городском округе Горловки (ДНР).
В Воронеже умерла
ещё одна женщина, раненая при атаке ВСУ на город в ночь на 11 января (таким образом, от этой атаки погибли две женщины).
Ещё одну машину скорой помощи украинцы атаковали в селе Чуровичи Брянской области, автомобиль повреждён
. В Клинцовском районе Брянской области обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали на жилые дома, одна женщина получила ушиб
. Повреждены более пятидесяти частных жилых домов, четыре разрушены.