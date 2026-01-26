 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Белгородской, Запорожской, Курской, Брянской областях, Краснодарском крае, ДНР

В сёлах Гора-Подол и Головчино Грайворонского округа Белгородской области при атаках дронов на автомобили ранены два человека. В Белгороде ранен боец подразделения "Орлан". В Шебекине беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, мирный житель погиб, ещё один мирный житель в Шебекине ранен.
В Васильевке Запорожской области ВСУ вновь атаковали машину скорой помощи, ранены фельдшер, водитель и женщина, которую медики везли в больницу. 
В селе Крупец Рыльского района Курской области в результате сброса взрывного устройства ранены 63-летняя женщина и шестидесятилетний мужчина, повреждён частный дом.
В результате падения обломков БПЛА на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани ранен человек, на предприятиях начались пожары (потушены). Также повреждены десять частных домов.
Ранен мирный житель в городском округе Горловки (ДНР).
В Воронеже умерла ещё одна женщина, раненая при атаке ВСУ на город в ночь на 11 января (таким образом, от этой атаки погибли две женщины).
Ещё одну машину скорой помощи украинцы атаковали в селе Чуровичи Брянской области, автомобиль повреждён. В Клинцовском районе Брянской области обломки сбитой украинской ракеты С-200 упали на жилые дома, одна женщина получила ушиб. Повреждены более пятидесяти частных жилых домов, четыре разрушены. 
В Юбилейном, ЛНР, повреждена школа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Брянской, Белгородской, Курской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Саратове, Белгородской, Курской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Курской, Херсонской областях, Краснодарском крае, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Краснодарском крае, Курской, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях и ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Курской и Запорожской областях, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Непримиримый

Непримиримый

Сказка про белого сурка

Сказка про белого сурка

Лидерство и деградация

Лидерство и деградация

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Венесуэла станет триггером или ключом для проведения подобных действий?

Ирония боротьбы или новый передел мира

Ирония боротьбы или новый передел мира

Подводя итоги – 2025

Подводя итоги – 2025

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Непримиримый

Непримиримый

На фоне переговоров в Абу-Даби генсек НАТО "тихо работает за кулисами" над снятием ограничений дальнобойного оружия для Украины

  • 21:00
  • 533

Иностранцам с неснятой судимостью могут запретить гражданство РФ; ранее из-за судимости отказали в гражданстве РФ Ермеку Тайчибекову

  • 16:42
  • 524

Почти 80% граждан Евросоюза ожидают, что жизнь следующего поколения будет тяжелее

  • 12:59
  • 530

Вселенский Патриарх Варфоломей отверг заявление СВР о том, что является антихристом

  • 11:20
  • 516

Нефтяники захотели получать больше выплат из российского бюджета

  • 10:29
  • 493
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram