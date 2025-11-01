ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской и Белгородской областях, ДНР

В результате обстрела жилого сектора в Алёшках Херсонской области погиб
восьмидесятилетний мужчина. В Великих Копанях ранены 46-летняя женщина и 48-летний мужчина.
В Грайворонском округе Белгородской области в селе Мощёное атакой дрона ранен
мужчина, в Шебекине ранена
женщина. В Дорогощи ранены
два пятнадцатилетних брата, в Грайвороне ранен мужчина. Также атакованы: Дунайка, Новостроевка-Первая, Смородино, Октябрьский, Борисовка, Новая Таволжанка, Берёзовка, повреждены или уничтожены частные дома и автомобили.
В Донецке семнадцатилетний парень подорвался на мине "лепесток", он ранен
.
В Туле жителей порядка 50 домов эвакуировали
после обнаружения обломков дрона.
Каменка-Днепровская и село Великая Белозерка в Запорожской области остались без электричества
в результате удара ВСУ.