 

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Херсонской и Белгородской областях, ДНР

В результате обстрела жилого сектора в Алёшках Херсонской области погиб восьмидесятилетний мужчина. В Великих Копанях ранены 46-летняя женщина и 48-летний мужчина.
В Грайворонском округе Белгородской области в селе Мощёное атакой дрона ранен мужчина, в Шебекине ранена женщина. В Дорогощи ранены два пятнадцатилетних брата, в Грайвороне ранен мужчина. Также атакованы: Дунайка, Новостроевка-Первая, Смородино, Октябрьский, Борисовка, Новая Таволжанка, Берёзовка, повреждены или уничтожены частные дома и автомобили.
В Донецке семнадцатилетний парень подорвался на мине "лепесток", он ранен.
В Туле жителей порядка 50 домов эвакуировали после обнаружения обломков дрона. 
Каменка-Днепровская и село Великая Белозерка в Запорожской области остались без электричества в результате удара ВСУ.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Не допустить "дерусификации" России

