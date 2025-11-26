 

К 2036 году 85% россиян должны положительно оценивать межнациональные отношения в РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года (вступит в силу с 1 января 2026 года). Документ предполагает, что к 2036 году не менее 95% жителей РФ должны достигнуть "уровня общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания)". Одновременно "доля граждан Российской Федерации, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей", должна достигнуть 85%, а тех, кто допускает "возникновение серьёзных конфликтов на национальной (этнической) почве", должно быть не более 15%.
Между тем Совбез РФ видит угрозы от изменившегося качества миграционных потоков и сообщает, что "всё это способствует росту напряжённости в российском обществе в отношении находящихся в стране мигрантов, возникновению конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной основе". Более 775 тыс. иностранцев внесены в реестр контролируемых лиц. Количество раскрытых преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, в 2025 году выросло на 81,4%
 
 

Конфигурация российской власти. Продолжение

