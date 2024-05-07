 

Путин поручил довести число обучающихся в вузах РФ иностранцев до, минимум, полумиллиона

Число иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, к 2030 году должно вырасти минимум до 500 тыс. человек, согласно указу президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Сейчас их уже более 355 тысяч, за последние пять лет число иностранцев в вузах РФ выросло на 20%.
Также поручено автоматизировать большую часть процессов в госуправлении и социальной сфере, включая образование и здравоохранение. По мысли Путина, для этого должны использоваться технологии больших данных и искусственного интеллекта, и РФ должна войти в "25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации". Долю предоставления госуслуг в электронном формате к 2030 году предполагается дорастить до 99%.
В то же самое время предполагается создать условия "для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей"; минимум 70% проектов в сфере культуры должны продвигать традиционные российские духовно-нравственные ценности.
 


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APN.ru