 

В Химках мигрант напал на женщину, в красноярском аэропорту порезал человека

 

В Московской области следователи возбудили уголовное дело в отношении иностранца из Армении, который пьянствовал, дебоширил и напал на постоялицу гостиницы в Химках. Мужчина применил физическую силу в отношении гостьи, причинив ей телесные повреждения. Он также проявлял агрессию в отношении персонала отеля и сотрудников Росгвардии. 

В красноярском аэропорту мигрант из Узбекистана бегал с ножом и кидался на людей, известно об одном раненом.

В Калининградской области таксист убил пассажира из-за того, что тот ему "грубо ответил" насчёт денег. 

В Подмосковье вырастет число мигрантов: "Численность трудоспособного населения в Московской области в 2026 году составит 5,45 миллиона человек, а в 2036 году — 5,8 миллиона человек. Рост показателя произойдет прежде всего за счёт мигрантов, говорится в краткой аналитической информации к прогнозу баланса трудовых ресурсов региона на 2025-2036 годы".


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